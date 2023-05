Shakira toma un nuevo aire en Miami. La cantante barranquillera, separada del exjugador catalán Gerard Piqué desde hace más de 10 meses, ha disfrutado de unas últimas semanas de tranquilidad en Estados Unidos, luego de mucha tensión en Barcelona.

La artista colombiana, dedicada a sus hijos y su proyecto musical, ha aprovechado el aprecio que le tienen en Miami para poder andar con la calma que quizá ya no tenía en España.



A Shakira se le ha visto en el Gran Premio de Miami, de la Fórmula 1, y en los partidos de los Miami Heat, de la NBA. Y así como en su momento fue vinculada con el piloto británico Lewis Hamilton, ahora la prensa norteamericana la une a una estrella del baloncesto, una muy amiga de James Rodríguez.



Shakira y James, unidos por basquetbolista

Shakira viendo a Miami Heat. Foto: Redes sociales Shakira

Shakira ha sido vista en los últimos juegos de los Miami Heat, que están a un solo juego de ser campeones de su conferencia y llegar a la gran final de la NBA.



De hecho, la barranquillera ha sido vista como un 'amuleto' del equipo. Y quizá por eso es que la vinculan amistosamente con nada más y nada menos que Jimmy Butler, el flamante jugador de los Heat, quien además es un gran amigo de James Rodríguez.

¿Quién es Jimmy Butler?

Jimmy Butler. Foto: AFP

A sus 33 años, Jimmy Butler se ganó una nueva e inesperada oportunidad de pelear por su ansiado anillo de la NBA liderando, hazaña tras hazaña, a sus Miami Heat en unos playoffs portentosos.



El escolta, que superó una dura infancia en la que fue echado de casa a los 13 años, enfrentará a partir del jueves a los temibles Denver Nuggets de Nikola Jokic en las segundas Finales de su carrera.



Cargando siempre con la etiqueta de jugador problemático, Butler no logró sacudirse las dudas de si tenía madera de estrella hasta que lideró a los Heat a un primer viaje a las Finales en 2020, cuando cayeron ante los Lakers de LeBron James.



Durante sus 12 años de carrera tuvo que empezar de cero muchas veces pero ninguna de sus resurrecciones ha sido tan espectacular como la de estos playoffs.



"No hemos hecho nada. No jugamos solo para ganar la conferencia sino para ganarlo todo", aseguró la figura de los Heat este lunes.

