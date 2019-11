Del Mar a La Cima, en su sexta edición, recorrerá la tierra del olvido

Los caminos y las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, que hace menos de dos décadas sintieron los estragos del conflicto armado, el próximo 1 de diciembre acogerán la Sexta edición, de la Ultra maratón atlética más bella del mundo, Merrell Del Mar A La Cima.

De 192 participantes en la primera edición del 2014, la carrera espera recibir este año a 1.500 atletas, de los cuales más de 50 serán extranjeros, que llegarán a Santa Marta, incluso desde la región de la Patagonia, atraídos por el encanto de una ruta épica que combina playa y montaña.



Esta competencia, atípica por desarrollarse en la montaña costera más alta del planeta, es abierta a todos los públicos y se realiza pasando por el mínimo de caminos asfaltados.



Las distancias de la prueba serán de 10 km, 24 km, 42 km y 80 km, esta última, denominada la Ultra Maratón, será el evento central y llevará a los atletas desde el nivel del mar hasta a los 2.600 metros de altitud en el Cerro Kennedy, y desde allí, nuevamente hasta las playas del Caribe; será casi una maratón subiendo y otra en descenso.



Si bien la organización dispone cada año de puntos de control con comida, hidratación y atención sanitaria en la ruta, la principal característica de las cuatro distancias es la semi autosufiencia, ya que cada corredor deberá llevar consigo unos mínimos de comida y bebida para el recorrido, y en las distancias más largas, elementos técnicos como chaqueta impermeable y linterna de cabeza, para afrontar las condiciones extremas y cambiantes de la ruta.

Programación

La programación de la carrera inicia el domingo 1 de diciembre a la media noche, con la prueba de los 80 kilómetros; esta distancia será la primera Ultra Maratón en Suramérica que incorpore seguimiento 100% satelital para cada atleta.



Hasta el año pasado, debido a la duración de la carrera, de hasta 20 horas y a las zonas remotas en las que se desarrolla buena parte de su ruta, era muy difícil determinar constantemente la ubicación detallada y el estado de cada atleta.



Con la incorporación de la tecnología SIR de SATELITAL PLUS, a partir de este año la carrera ofrecerá información actualizada de los atletas a los familiares y seguidores a través de una plataforma de consulta libre en internet.



La carrera de 42 kilómetros iniciará a las 4:15 a.m.,los 24 kilómetros a las 6:15 a.m. desde Minca, la capital ecológica de la Sierra y los 10 kilómetros partirán a las 6:30 a.m. desde la reserva Natural de Mamancana.





El epicentro de la carrera será la Playa de Bello Horizonte, a solo 4 kilómetros del aeropuerto de Santa Marta, y desde allí los atletas de las cuatro distancias se introducirán en los senderos y ríos de la ciudad más biodiversa del mundo.

La premiación de la carrera incluye 5.000.000 de pesos en productos de la firma patrocinadora Merrell y 12.500.000 pesos en efectivo.



Por quinto año, la carrera tendrá estándar de evento deportivo internacional ya que su trazado ha sido certificado por la International Trail Runnign Association y le dará a los atletas de 24, 42 y 80 km puntos en el Ranking mundial.



Para garantizar el desarrollo exitoso de la competición, la carrera se realiza con el apoyo de la Alcaldía de Santa Marta, la Fundación Proaves, la reserva Natural Mamancana, la Hacienda Cafetera la Victoria y las comunidades de la Sierra Nevada.



Las inscripciones a la carrera en las cuatro distancias están disponibles en la página web: http://bit.ly/delmaralacima o en la tiendas Merrell de todo el país, hasta el 27 de noviembre o hasta agotar los cupos.



Con información de oficina de prensa*