Rays y Dodgers suben el telón en la Serie Mundial

Los inspirados Rays de Tampa Bay y los Dodgers de Los Angeles subirán el martes el telón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de béisbol en su edición 116, tras una temporada atípica que fue recortada de 162 a 60 juegos por la pandemia del coronavirus.

Gracias a la pandemia, la MLB decidió para evitar viajar que se llevara a cabo en una sede neutral permanente como el nuevo estadio de los Rangers de Texas en Arlington con la participación de unos 11.000 espectadores limitados por partido.



Aunque no se han anunciados los lanzadores abridores es posible que se encaramen en la lomita Blake Snell, por los de Tampa, y Clayton Kershaw (Dodgers).



¿Dodgers favoritos?



Aunque la campaña regular fue corta, más allá de que se extendieron los playoffs a 16 equipos, la emoción estuvo presente a granel con casi todas las estelares figuras en acción.



Los Dodgers en el papel son un equipo superior, pero no se pude negar que los Rays, de bajo presupuesto, han mostrado mucha excelencia en su juego durante la temporada regular y los playoffs.



Los Rays han tenido una espectacular postemporada con nueve victorias y cinco derrotas, al imponerse 2-0 a los Azulejos de Toronto en la serie de comodines; 3-2 a los Yankees en la Serie Divisional y 4-3 a los Astros de Houston en la Serie de Campeonato.



Por su parte, los Dodgers superaron 2-0 a los Cerveceros de Milwaukee; 3-0 a los Padres de San Diego y 4-3 a los Bravos de Atlanta por el campeonato liguero.



Los Rays ganaron el sábado el Campeonato de la Liga Americana, guiados por muchas condiciones, pero sobre todo por el accionar del novato cubano Randy Arozarena, finalmente nombrado el MVP del tope.



La novena tampeña visita por segunda vez una Serie Mundial, ya que en el 2008 cayó en ese nivel ante los Filis de Filadelfia, pero parece que en esta ocasión pudieran ponerse el anillo.



Los Rays se afincan en su excelente pitcheo abridor, un eficiente bullpen, espectacular defensiva, son batalladores y un ecuánime mánager en Kevin Cash, el mentor más joven en estos momentos.



Tampa también se apoyó en la excelente labor monticular de Charlie Morton (2-0) y el respaldo ofensivo del cubano Arozarena, quien lleva siete jonrones en los playoffs para ser el novato más destacado en ese aspecto históricamente.



Por su parte, el héroe de los Dodgers en el séptimo partido fue Cody Bellinger, con un jonrón decisivo en el séptimo inning. Ambos equipos se enfrentan con una rotación élite de pitcheo, aspecto muy decisivo en esta series cortas de siete juegos.

Tampa Bay, por el título. Foto: AFP



AFP