La carrera para coronar al próximo campeón de la Serie Mundial comienza este viernes, con el inicio de la Postemporada 2022.



La Major League Baseball anunció el calendario de los playoffs, que incluirá cuatro juegos correspondientes a la Series del Comodín de la Liga Americana y Liga Nacional, que serán transmitidos por ESPN, ABC, ESPN 2 y el App de ESPN.

Con el llamado de Nabil Crismatt Abuchaibe en Padres de SAn Diego, se aumenta a cuatro el número de colombianos en la postemporada 2022.



Padres de San Diego incluyen a Crismatt en el "Roster" para la Serie del "Comodín" contra Mets de Nueva York. El llamado se produce por la lesión del lanzador derechon Mike Clevinger.



José Quintana, Harold Ramírez, Jorge Alfaro y Nabil Crismat son los embajadores colombianos en la Series del "Wild Card".

Programación

La postemporada de este año cuenta con un nuevo formato, expandiendo la cantidad de equipos clasificados de 10 a 12, reemplazando los dos juegos de eliminación del Comodín con series al mejor de tres.



Viernes 7

11:07 AM Rays de Tampa Bay (Harold Ramírez) vs Guardianes de Cleveland.

1:07 PM Filis de Filadelfia vs Cardenales de San Luis (José Quintana).

3:07 PM Marineros de Seattle vs Azulejos de Toronto.

7:07 PM Padres de San Diego (Jorge Alfaro) vs Mets de Nueva York.



Sábado 8

11:07 AM Rays de Tampa Bay(Harold Ramírez) vs Guardianes de Cleveland.

3:07 PM Marineros de Seattle vs Azulejos de Toronto.

6:37 PM Padres de San Diego (Jorge Alfaro) vs Mets de Nueva York.

7:37 PM Filis de Filadelfia vs Cardenales de San Luis(José Quintana).



Domingo 9

En caso de ser necesario:

1:07 PM Marineros de Seattle vs Azulejos de Toronto.

3:07 PM Rays de Tampa Bay(Harold Ramírez) vs Guardianes de Cleveland.

6:37 PM Padres de San Diego(Jorge Alfaro)vs Mets de Nueva York.

7:37 PM Filis de Filadelfia vs Cardenales de San Luis(José Quintana).

Los ganadores de dos juegos pasan a las Series Divisionales desde el martes 11.





