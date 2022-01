Los Caimanes de Barranquilla, campeones de la Liga Profesional de Béisbol representan a Colombia en la Serie del Caribe. Toda la emoción del certamen que se tiene a Santo Domingo (República Dominicana) como sede podrá ser vista a través de Claro Sports 2 desde este viernes.

En el estadio Nacional Quisqueya Juan Marichal, además de los Caimanes, actuarán las novenas de Criollos de Caguas (Puerto Rico), Charros de Jalisco (México), Astronautas de los Santos (Panamá), Gigantes del Cibao (República Dominicana) y Navegantes del Magallanes (Venezuela).



Otra novedad para Colombia es que por primera vez dos mánagers del país dirigirán en esta competencia. Se trata de Luis Felipe ‘Pipe’ Urueta, quien está al frente de los Gigantes del Cibao, campeones. Por su parte, José Mosquera está al frente de Caimanes.

El calendario de los juegos

Viernes 28 de enero



9:00 a. m.– Puerto Rico Vs Panamá

12:00 (mediodía)– Colombia Vs Venezuela

7:00 p. m. – República Dominicana Vs México



Sábado 29 de enero



9:00 a. m. – Panamá Vs Colombia

2:00 p. m. – México Vs Venezuela

7:00 p.m. – Puerto Rico Vs R. Dominicana



Domingo 30 de enero



9:00 a. m. Colombia Vs México

2:00 p. m. Venezuela Vs Puerto Rico

7:00 p. m. Panamá Vs R. Dominicana



Lunes 31 de enero



9:30 a. m. Venezuela Vs Panamá

2:00 p. m. México Vs Puerto Rico

7:00 p. m R. Dominicana Vs Colombia



Martes 1 de febrero



9:30 a. m. Colombia Vs Puerto Rico

2:00 p. m. Panamá Vs México

7:00 p. m. Venezuela Vs R. Dominicana



Miércoles 2 de febrero



2:00 a. m. Semifinal A

7:00 p. m. Semifinal B



Jueves 3 de febrero



6:00 a. m. Final

BARRANQUILLA