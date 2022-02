El béisbol colombiano entró a las Grandes Ligas del Caribe, gracias al título de la Serie del Caribe de Caimanes de Barranquilla que venció en la final a República Dominicana, 4-1, en un paso gigantesco, histórico.

Los campeones de los mejores torneos del Caribe se dan cita en la Serie, que arrancó en 1949.



A este certamen llegan novenas de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe: México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, que son miembros activos, mientras que Colombia y Panamá disputan el torneo en calidad de invitados.



Colombia viene haciendo parte de la Serie del Caribe desde hace dos años. Se estrenó en el 2019, también jugó en el 2020 y llegó a la del 2022 con mínimas opciones, pues su antecedente no era el mejor.



En las dos versiones anteriores Colombia no ganó un solo partido, los perdió todos, y esa marca de 0-10 era un ‘Inri’ para los peloteros de Caimanes.



El primer campanazo lo dieron al vencer 6-1 a Venezuela, luego hicieron lo mismo con Panamá, 5-6. Llegó el partido contra México y los centroamericanos pasaron trabajos, solo pudieron salir adelante 1-0.

¿Con qué se puede comparar?



A esa altura de la Serie los ojos de los expertos y de la prensa se pusieron en el equipo de José Mosquera, que fue abonando el terreno.



Colombia perdió 6-2 con Puerto Rico, pero ya se había asegurado la semifinal, juego que salió adelante 8-1 contra los venezolanos.

República Dominicana era el claro favorito al título, pero el solo hecho de que Caimanes haya llegado a la final es un golpe favorable para el béisbol colombiano. Además, el título lo disputaban dos mánagers colombianos, Luis Ureta y Mosquera.



“Es como si un equipo de fútbol colombiano tuviera la oportunidad de jugar la Liga de Campeones y llegara a la final, la ganara, con eso más o menos se puede comparar”, dijo Orlando Palma, director de comunicaciones de la novena de Barranquilla.



Y agregó: “Se ha querido ser parte de la Serie, no como invitado, sino como equipo activo, pero no ha sido posible. Lo que se ha hecho esta vez es importante, porque es loable que se den cuenta del trabajo y de la capacidad del béisbol colombiano”.



Palma advierte que para ser parte de la Serie del Caribe se deben llenar algunos requisitos, pero Colombia no está lejos de lograr ese objetivo.



“Lo primero es contar con un escenario con buena infraestructura y en Barranquilla lo hay. En el estadio Édgar Rentería se puede, incluso, jugar partidos de Grandes Ligas. Lo otro es el tema económico. El dinero para ingresar a ese grupo es, para mí, el punto álgido, clave, pues ellos deben de definir cuánto le van a cobrar a Colombia para ingresar”, señaló Palma.

Foto: Cortesía Caimanes de Barranquilla

Para Estéwil Quesada, editor regional de EL TIEMPO, la Serie del Caribe es superimportante, pues no solamente juegan los mejores equipos de la región, sino que existe la posibilidad que la disputen los jugadores de las Grandes Ligas.



“Es considerada como la pequeña Serie Mundial del Caribe. Juegan los mejores equipos de la región y con peloteros que están en Grandes Ligas. Últimamente no lo hacen, porque sus equipos en las Grandes Ligas el calendario es arduo, pero pueden jugar la Serie”, precisó Quesada.

Más ganancias



Y agregó: “Albert Pujols la jugó, lo mismo que Harold Ramírez, figura en Caimanes. Los lanzadores son los que menos prestan los equipos porque los cuidan”.

El antecedente colombiano no es el mejor, pero con la disputa de la final se allana un camino para hacer parte de la Confederación.



“Es clave porque se pasó de no ganar ningún partido a disputar la final. Lo mejor del profesionalismo del Caribe está acá y ese es el gran valor. Eso sirve para que Colombia integre el grupo y no sea más invitado. No es presión haber llegado a la final y ser integrante del grupo selecto, pero es una demostración de que se tiene con qué estar ahí, darse el lujo de competir al lado de los mejores”, concluyó Quesada.



Para Colombia sería ideal formar parte de la Confederación, porque habría varios beneficios.



“Estar allí no significa solo jugar la Serie, sino que se tendrían acuerdos con las Grandes Ligas y los jugadores se benefician. Ya están bien vistos por las organizaciones, son contratados, pero ser parte de la Confederación fortalecería la Liga porque pueden venir a disputarla peloteros de calidad y el torneo puede crecer”, precisó Fabio Poveda, periodista especializado de Blu Radio.



