'Luce difícil' la Serie del Caribe en Barquisimeto

El presidente del comité organizador de la Serie del Caribe Barquisimeto 2019, Humberto Oropeza, dijo este domingo que "luce difícil" que el torneo se lleve a cabo en esta ciudad venezolana dadas las "circunstancias" de crisis política y manifestaciones que atraviesa el país.

"Luce difícil (ser sede) por todas las circunstancias que se conocen, pero seguimos luchando por eso", dijo Oropeza a periodistas durante la celebración del campeonato la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LLVBP), que obtuvieron los Cardenales de Lara, equipo que también preside.



"Ojalá podamos también celebrar el triunfo en la Serie del Caribe en Barquisimeto", añadió. Al ser consultado sobre si su novena asistiría a la cita regional en caso de no celebrarse en Venezuela, aseguró que "eso lo decide la liga (LVBP) como organización (...) y la verdad es que en este momento todavía no hay una decisión por las circunstancias".



"Este es un momento de celebración y alegría, después vendrá el momento de tomar decisiones", aseguró Oropeza. Sin embargo, Carlos Oropeza, otro directivo del equipo y también miembro del comité organizador, dijo que Cardenales asistiría a la cita si la Confederación del Caribe decidiera celebrarla fuera de Venezuela.



"Lo haremos con dignidad, sin tintes políticos", aseveró. La sede en Barquisimeto ha sido prácticamente descartada por algunos dirigentes de las ligas invernales del Caribe luego de los acontecimientos políticos ocurridos en Venezuela a partir del miércoles pasado.



Sin embargo, el presidente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), el dominicano Juan Francisco Puello Herrera, ha sido reiterativo en afirmar que "todo es posible" al momento de tomar una decisión, pero que la misma tiene que garantizar que el evento se desarrolle en completa normalidad.



En tanto, el ministro del Deporte de Venezuela, Pedro Infante, pidió este sábado que "no se politice" la situación en torno a evento y aseguró su nación "está lista" para recibirlo. La incertidumbre sobre si se disputa o no el torneo en territorio venezolano ocurre en medio de la creciente tensión política que vive el país desde el día 23, cuando el jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, desafió al presidente Nicolás Maduro y se adjudicó las competencias del Ejecutivo.



Ese mismo día, el segundo choque de la serie final del torneo local estuvo cerca de no disputarse cuando varios jugadores de Leones del Caracas manifestaron su intención de no saltar al terreno de juego debido a las protestas antigubernamentales que han tenido lugar en Venezuela y por las cuales han muerto al menos 26 personas, según la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).



Maduro ordenó el miércoles la salida de todo el personal diplomático de EE.UU. en el país después de que el presidente Donald Trump, reconociera al jefe de Parlamento Juan Guaidó, como presidente interino. Por ello, el Departamento de Estado de los Estados Unidos recomendó el jueves a los estadounidenses que residan o estén de viaje en Venezuela "considerar seriamente" abandonar el país "mientras los vuelos comerciales sigan disponibles".







