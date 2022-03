El ajedrecista ruso Sergey Karjakin, recordado por disputar el título de campeón del mundo en 2016, fue suspendido por la Comisión Ética y Disciplinaria de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) por sus múltiples comentarios de apoyo a Vladimir Putin y su respaldo a la invasión en Ucrania, iniciada el pasado 24 de febrero por orden del presidente ruso.



El hombre no podrá jugar el torneo de Candidatos de Madrid, al que ya estaba clasificado.

El respaldo al presidente Putin

Sergey Karjakin ha estado en el centro de las críticas por su respaldo a la invasión rusa en Ucrania.



El ajedrecista, oriundo de Crimea, península ucraniana anexionada ilegalmente en 2014 por Rusia, publicó una carta abierta en la que expresó su apoyo a la llamada "operación militar especial" rusa en Ucrania.



“Le expreso a usted, nuestro comandante en jefe (Vladimir Putin), mi pleno apoyo en la protección de los intereses de Rusia eliminando las amenazas para la paz”, escribió Karjakin en la carta publicada en su cuenta de Instagram.



El hombre ha apoyado en varias ocasiones los ataques rusos y la política del presidente Vladimir Putin "para la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania".



“El lema 'No a la Guerra' es ahora escrito por personas que, cínicamente, no se han dado cuenta en ocho años de la guerra contra los rusos en el Donbass, de los asesinatos en masa en Kiev, Mariúpol y otras ciudades", escribió en Twitter tras el inicio de la invasión.

La sanción de la Federación

Tras sus declaraciones de apoyo a Rusia, la Comisión Ética y Disciplinaria de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) abrió una investigación en su contra.



Karjakin fue hallado culpable de infringir el artículo 2.2.10 del Código Ético y fue inhabilitado durante seis meses para participar como jugador en cualquier competición de la FIDE, con efectos desde el 21 de marzo.



La resolución de sanción hace hincapié en que los comentarios de Karjakin sobre el asunto Rusia- Ucrania han sido de dominio público y dañan la reputación del ajedrez y de la Federación.



La FIDE estableció que "se adoptarán medidas disciplinarias en caso de ocurrencias que hagan aparecer en una posición desfavorable al ajedrez, a la FIDE o a sus federaciones y dañen su reputación".

La respuesta del jugador

Aunque Karjakin, que disputó el título mundial al noruego Magnus Carlsen en 2016 y solo perdió en el desempate, tiene derecho a interponer recurso de apelación ante la Cámara de Apelación de la Comisión Ética y Disciplinaria en el plazo de 21 días, el hombre señaló este lunes a la agencia oficial TASS que no ve sentido en recurrir la sanción.



“No tiene sentido presentar una apelación, todos los tribunales se pondrán del lado de Europa. Y la FIDE es una organización deportiva internacional y hace lo mismo que todos”, declaró.



Si Karjakin no apela, la sanción tendrá carácter firme y definitiva.



El ajedrecista afirmó además que no se arrepiente de sus comentarios y que pondrá siempre por encima el respaldo a su país antes que una competición.



“Era consciente de que existía un peligro, pero considero que soy ante todo un ciudadano y un patriota de mi país, y digo esto con humildad”.

“No lamento ni un ápice lo sucedido”, afirmó el hombre y agregó: "Si tuviera que elegir entre apoyar a mi país y participar en el Torneo de Candidatos (de Madrid), siempre elegiría lo primero”.



La sanción también fue condenada por el Kremlin, que afirmó que la medida debe ser reconsiderada y que la Federación Internacional de Ajedrez debe alejarse de la política.



“Lo lamentamos. Instamos a la FIDE a reconsiderar esta decisión y a permanecer fuera de la política, confirmando así el prestigio internacional de esta organización de ajedrez”, indicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



Peskov defendió que, cuando hay una intervención militar, "cualquier ciudadano de la Federación Rusa tiene y debe tener el derecho a expresar su postura".



Según el portavoz del Kremlin, "nadie puede privar a un ciudadano ruso de tal derecho".



"De ninguna manera esto debería provocar una reacción política de la FIDE. Lo lamentamos", enfatizó.La Federación Rusa de Ajedrez también afirmó en un comunicado su intención de recurrir la medida que considera una discriminación.

*Con información de EFE y AFP

