El Gigante de Marialabaja, el primer colombiano que se acercó a la NBA

Álvaro Teherán, el primer basquetbolista colombiano que participó en partidos de pretemporada y que estuvo a punto de disputar juegos oficiales de la NBA, murió este lunes en Cartagena, a los 54 años, tras permanecer tres días en UCI por problemas renales.

Teherán lució la camiseta de los Sixers de Filadelfia en la antesala de la temporada 1993-94. Fue excluido el jueves 4 de noviembre de 1993, un día antes de comenzar el torneo.



“Fue por persecución del entrenador”, le dijo, en septiembre de 1996, el jugador al periodista cuando vino a Colombia a jugar para el club Los Paisas, de Medellín.



El texto a continuación –publicado luego en el libro ‘Palabras en tres tonos’, escrito a seis manos por quien firma, Fausto Pérez V. y Carmen Peña V.– era el principal de tres páginas que quedaron escritas como parte de un informe que sacaría EL TIEMPO, el domingo 7 de noviembre, sobre Teherán en el mejor baloncesto mundial. No se publicó por su exclusión del equipo.



* * * * *



El miedo y el temor se apoderaron más de Álvaro Teherán durante su primer juego en el parque Centenario de Cartagena que la noche de su debut en la NBA hace unas semanas en Miami.



“Yo nunca había visto un balón de básquet en mi vida... Y me sentía nervioso porque no sabía qué hacer”, comenta el primer y único colombiano con credencial para actuar en el profesionalismo de Estados Unidos de aquella experiencia en 1985.



“Aquí en la NBA, aunque hay jugadores muy buenos y el novato como uno que viene de afuera se siente nervioso cuando pisa la cancha, cada quien sabe qué debe hacer y eso es motivo para no sentirse tan nervioso como el primer día que agarra un balón”.



La jornada de práctica de tres horas de duración terminó hace 15 minutos. Y entre duchas, vestuarios y gimnasios desaparecen estrellas como el veterano Moses Malone y Clarence Weatherspoon. Solo el colombiano y la nueva sensación alemana, Shawn Brad con 2,25 metros, fotografiado desde cualquier ángulo para una revista especializada, permanecen en la cancha de baloncesto.

Afuera del sitio oficial de entrenamientos del equipo, los Sixers, en la Saint Joe’s University, en la 54 City Lane Avenida de Filadelfia, llueve a cántaros y el frío cala en los huesos. La neblina impide ver más allá de 100 metros los amplios y cómodos campos que conforman la villa deportiva universitaria en pleno corazón de la histórica ciudad del estado de Pensilvania.



Bradley se pierde al poco tiempo. Entonces queda Teherán, observado de cerca con cronómetro en mano por la simpática asistente de Relaciones Públicas, Jodi Silverman (fijó 15 minutos por la entrevista), para atender a los primeros periodistas colombianos venidos de la patria en procura de su compatriota estrella.



“Actué dos minutos y logré un par de puntos”, dice para referirse al debut en la NBA, en encuentro de pretemporada que su equipo perdió en Miami, el 15 de octubre.

“Cuando jugué por primera vez baloncesto en Cartagena hace 8 años, apenas levante los brazos y devolví de inmediato el balón”.



La vida del Gigante de Maríalabaja, como se conoce al bolivarense de 2,13 metros de estatura, 235 libras de peso, 27 años y con 52 en el número de sus zapatos, se mueve proporcionalmente a cada zancada suya. A paso de supergigante.



Lo sacaron de la olvidada población (el 18 de febrero de 1985), donde se dedicaba a recoger arroz para su abuela Diva, cansado de escuchar apodos relacionados con su estatura, y fue a conocer Cartagena, donde el entonces presidente de la Liga de Bolívar y hoy director de Comfenalco, Mario Ramos Vélez, prácticamente lo adoptó como hijo, proporcionándole empleo, estudio y oportunidad de jugar, en asocio con el entrenador Jairo Ramírez, su instructor.

Álvaro Teherán, junto a Levant Williams en una producción para EL TIEMPO, en su paso por Piratas, en 2000. Foto: Archivo EL TIEMPO

Un año después, luego de ser observado en el Interligas Nacional de marzo de 1986, en Cali, por el buscatalentos Tom Jones, viajó a EE. UU., becado por la Universidad Bautista de Houston. “Lo recuerdo perfectamente. Fue el 7 de diciembre del 86. Entonces, como soñando, me dije, mientras volaba hacia Miami: voy a la NBA, por los Lakers, de Magic Johnson; los Bulls, de Michael Jordan, y los Celtics, de Larry Bird. Y aquí estoy sin ellos, porque se han retirado, pero estoy en la NBA, como era mi sueño”.



Antes de convertirse en realidad ese sueño permaneció cuatro años en la universidad –cambió la Bautista por la Houston– y luego fue a España por dos temporadas, primero en el Unicaja de Málaga y más tarde en el Real Madrid.



“En el 91, cuando Filadelfia me escogió en el draff, en el último juego de la Universidad de Houston, me rompí el pie. Tuve que tomar tres meses de reposo. No pude ir a ningún campamento, que es obligatorio cuando uno sale del colegio o universidad. Entonces me llamaron de España, me ofrecieron una buena suma de dinero y aproveché esa oportunidad. Necesitaba algo de fogueo, un poco de confianza”.



El contrato de Álvaro le fue enviado en agosto pasado a Houston, donde fijó su residencia. Filadelfia posee sus derechos por esta temporada. No lo sorprendió. Lo regresó firmado y a las pocas semanas entró a rigurosos entrenamientos de hasta dos jornadas diarias –con énfasis en el aspecto físico–, a los cuales su organismo ya se ha adaptado.

Su guarismo en España fue, en promedio, de 22 puntos, 13 rebotes y 3 gardeos por encuentro. Se destacó lanzando desde afuera, por sus movimientos bajo el aro y su excelente defensa.



Mike Abdenour, su nuevo entrenador, incentiva el trabajo duro y comenta que durante la temporada regular tendrá más minutos de juegos que los recibidos en la pretemporada.



Como hay cuatro centros en el equipo y apenas dos aleros, el entrenador ha trabajado al colombiano en esa posición. En la rotación para ingresar a la cancha, Teherán es el último por su condición de novato.



“Tengo que ser más agresivo, atacar más el aro cuando tenga el balón o ir más agresivo al rebote” es el consejo de confianza que ha recibido el colombiano de Abdenour.



Filadelfia es un equipo joven, con cuatro veteranos y mucha gente que regresa. La proyección lo ubica en el quinto lugar en la Conferencia del Este, y su filosofía táctica es de mucha presión, despojando del balón al rival, tomando rebotes porque, según Abdenour, “los puntos siempre llegan y los juegos casi siempre se ganan en defensa”.



“Para mí es un orgullo estar en la NBA. Espero cómo me va para poner a Colombia en alto. Porque ahora tengo otro sueño: permanecer en la NBA”, dice el Gigante de Maríalabaja.



Se levanta sonriente. Jodi, la asistente de Relaciones Públicas, también sonríe. Le comentamos que ahora Colombia no seguirá a los Bulls ni a los Lakers, quintetos predilectos del público, sino que luchará de corazón por los Sixers, por la inclusión de Álvaro.



“Thank you”, responde, ofreciendo el libro guía del conjunto para la temporada...

En dos zancadas, Teherán desaparece en el vestuario. Pero antes se pudo observar en la espalda su número oficial, el número del primer colombiano en el baloncesto profesional de Estados Unidos. El número para la historia: 54.



Afuera el frío es intenso y la neblina mayor. La lluvia arrecia. Ha comenzado el invierno y el deporte bajo techo preferido de los estadounidenses de la estación, el baloncesto, está por comenzar. Con una novedad colombiana...



Estewil Quesada Fernández

Editor regional de EL TIEMPO

Barranquilla

@EstewilQ