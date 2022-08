El deporte femenino colombiano está en auge, pues en diferentes disciplinas colectivas e individuales ellas están demostrando todo su potencial, no solo con coraje, sino con un evidente talento, expresado en cada cancha, en cada pista y en cada campo donde ponen en juego su capacidad y ambición de victoria.

En el fútbol se vive una nueva época dorada a nivel de selecciones, con grandes resultados, que hablan de la necesidad de potenciar la liga local, para que esas victorias sean aún mejores. También están las jugadoras de voleibol que están entregando buenas cosechas, como lo acaba de hacer la selección que tiene cupos a los Panamericanos y al Mundial. Y la lista sigue, con el esplendor de las ciclistas, como en la Vuelta Colombia, o la resistencia de la piloto Tatiana Calderón. Y para aumentar la expectativa, la nueva ministra de Deportes, María Isabel Urrutia, empieza su periodo con grandes desafíos. Panorama.

La sub-20, una poderosa generación

Selección Colombia Femenina Sub-20 Foto: FCF

El fútbol femenino colombiano a nivel de selecciones sigue en furor luego del subtítulo del equipo de mayores en la reciente Copa América. Ahora es el equipo sub-20 el que quiere llegar muy lejos en el Mundial que se lleva a cabo en Costa Rica, y en el que tuvo un estreno imponente, con una inesperada victoria contra la potencia Alemania, triple campeona mundial, a la que derrotó 1-0 con gol de Mariana Muñoz.



El seleccionado nacional, dirigido por el técnico Carlos Paniagua, empató este sábado contra México 0-0 y lidera el grupo B, que también integra Nueva Zelanda, su tercer rival, el martes. El primer objetivo es clasificar a la fase de cuartos de final, pero este equipo sueña en grande, con jugadoras como Linda Caicedo, Gisela Robledo o Gabriela Rodríguez, además de la portera Natalia Giraldo, que son estandartes de este equipo. Las futbolistas ya han manifestado que van por todo, que se sienten capaces de dar la batalla contra cualquier rival, pero van paso a paso.



Esta Selección logró clasificar al Mundial, algo que no se lograba desde el 2010, tras lograr el subtítulo en el Sudamericano de Chile. El momento no puede ser más espléndido, pues la selección de mayores clasificó al Mundial de 2023, y la sub-17, al de India, en octubre.

Selección de Voleibol, convencidas de su poder

voleibol Foto: Archivo particular

La Selección Colombia de Voleibol se ha convertido en un referente del deporte del país. No solo por sus resultados, sino porque en la cancha reflejan esas ganas de salir adelante, ese empuje por ganar y conseguir los objetivos trazados. Dirigidas por el brasileño Antonio Rizola, quien llegó a Colombia luego de hacer parte de cuerpo técnico de los seleccionados de su país, con los que logró medallas olímpicas. Él se ha convertido como en un padre para ellas.

De su mano, el seleccionado logró la medalla de plata en los pasados Juegos Panamericanos de Lima (Perú), en el 2019, en un hecho nunca antes visto. El sexteto consiguió su clasificación al Mundial derrotando en la final al imbatible Brasil e irán a ese certamen, que se realizará del 21 de septiembre al 15 de octubre próximos en Países Bajos y Polonia en busca del mejor puesto posible.



La semana termina con el cupo a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile en el 2023, luego de derrotar a Perú y de perder con Argentina. Si bien se perdió la opción de ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, este grupo se comenzó a armar con el objetivo claro de ir a los de París-2024, camino en el cual se transita.



Muriel Coneo y María Alejandra Marín son las dos jugadoras más representativas del grupo, que con poco ha logrado unir a un país en torno a un deporte de conjunto en el que Colombia no había sido fuerte.

Calderón, la piloto que no frena ante la adversidad

Tatiana Calderón, piloto bogotana. Foto: FOTOS: Grindstone Media Group, cortesía de la oficina de prensa

Tatiana Calderón no sabe lo que es rendirse. Acostumbrada a remar a contracorriente en un deporte dominado históricamente por hombres, la piloto bogotana ha quebrado barreras con cada acelerón. Este año, luego de ser la primera mujer en alcanzar un podio en la Fórmula 3 Británica, la primera mujer en participar en la Fórmula 2, la primera mujer en competir en la Súper Fórmula de Japón y la primera latinoamericana en conducir un carro de Fórmula 1, se convirtió en la primera mujer que corre en la IndyCar con regularidad desde 2013.



Sin embargo, en medio de la gesta, su temporada como debutante en la máxima categoría del automovilismo norteamericano se ha visto truncada desde hace un mes por cuenta de un atraso en los pagos de ROKiT, su patrocinador, al AJ Foyt, su equipo. Por ese impase, Calderón se ha perdido tres carreras que representaban la oportunidad ideal para seguir demostrando sus capacidades. Aun así, no pierde la fe y está haciendo todo lo posible para estar de nuevo en su hábitat natural: las pistas.



Con ese panorama, reluce que su mejor resultado en siete carreras ha sido superior al de las trece que ha corrido uno de sus compañeros y el 85 % de las disputadas por el otro colega de filas. Esto, teniendo en cuenta que su equipo está lejos de ser uno de los más poderosos. “A veces siento que a las mujeres nos ‘mandan ahí’, pero sin herramientas, muy como ‘haga una carrera y listo’. Uno no se puede comparar con los pilotos que están en los mejores equipos, que llevan años en la Indy y que tienen todo ya estructurado.



Lo que nos hace falta a las mujeres es tener una oportunidad como los demás. Desde afuera no parece, pero no la tenemos. Se ha incrementado el número de corredoras en el automovilismo, pero nosotras ya no necesitamos el empujón para participar sino para ganar. Para eso se requiere estar en los mejores equipos y tener uno de los mejores carros”, le confesó en exclusiva a este diario (Lea la entrevista completa con Calderón aquí).

Diana y Martha, a golpe de pedal

Diana Peñuela Foto: Prensa Fedeciclismo

La ruta y la pista le siguen representando triunfos al ciclismo del país. La Vuelta a Colombia Femenina termina hoy con un circuito en Bucaramanga, luego de seis etapas y del arranque en Sopó, donde partieron 152 pedalistas. Diana Carolina Peñuela es la noticia, pues ha ganado cuatro etapas en seguidilla y tendrá la oportunidad de celebrar su primero título en esta competencia.



Tiene 36 años, llegó al ciclismo tarde, a los 24, pero ha logrado labrar una gran carrera. Este año ha sido para ella excelente, pues además del título de la Vuelta conquistó la prueba de ruta del nacional de ciclismo.



Y en la pista, Martha Bayona es la mayor representante. La velocista santandereana se ha bañado en oro. En los pasados Juegos Bolivarianos de Valledupar la delegación colombiana consiguió 12 oros de 12 posibles, barrió en las pruebas y Bayona obtuvo los títulos en la velocidad individual, por equipos y el keirin.



De igual manera, es la ciclista colombiana que más oros ha ganado en la historia de la Copa de Naciones, antes llamada Copa Mundo, pues en la historia de este certamen ha obtenido 10 medallas doradas. Bayona, además, ganó la medalla de plata en el Mundial de Pista del 2017.

Urrutia, a la cabeza del deporte

María Isabel Urrutia. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

María Isabel Urrutia, la medallista de oro de los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, llegó al cargo de ministra de Deportes con muchos proyectos y grandes desafíos. Tiene en mente potenciar el deporte más excluido, en las zonas más retiradas del país, fomentar el deporte en niños y niñas, garantizar la continuidad de los programas de alto rendimiento y conseguir recursos. Uno de los grandes retos será el aporte que le pueda dar al fortalecimiento del fútbol femenino, en un trabajo mancomunado con la Dimayor, que es el ente que organiza el campeonato profesional.



Urrutia le dijo a EL TIEMPO que le dará todo el apoyo al fútbol femenino: “que se reconozca el derecho al trabajo, darles garantías”. La ministra ya ha tenido acercamientos con algunos directivos del fútbol colombiano. La liga femenina está planeada para tener competencia todo el año desde el 2023, si es que se concretan los recursos. EL TIEMPO conoció que la Dimayor ya tiene contactos con una “empresa grande” para que asuma el patrocinio, con un proyecto inicial a tres años. Con Urrutia a la cabeza, las deportistas tendrán un respaldo para que sean tratadas con equidad.





REDACCIÓN DEPORTES

