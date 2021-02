Hansel Atencia, figura de Colombia, directo con el baloncesto del país

La Selección Colombia masculina de baloncesto le dio un golpe a su propia historia al conseguir un triunfo contundente contra Argentina, un rival que le lleva más de 20 años de proceso y al que jamás había podido vencer en el maderamen. Esta victoria clasificó al país, por segunda vez en su historia, a la AmeriCup, la Copa América de este deporte, que se jugará a mitad del presente año.



Le puede interesar: (Luto en el cuerpo técnico de Carlos Queiroz, exDT de Colombia).

Este retumbante triunfo y la clasificación tienen varios artífices. En su cabeza está el técnico Guillermo Moreno, un personaje dedicado al baloncesto del país hasta el cansancio; líderes de experiencia como Juan Diego Tello, Michael Jackson o Gianluca Bacci. Sin embargo, el jugador que se llevó los aplausos fue el base Hansel Atencia, un mago.

Atencia es para el baloncesto nacional lo que James Rodríguez es para el fútbol o Nairo Quintana para el ciclismo. A sus 23 años, el jugador del Haukar Hafnarfjörður, de Islandia, demostró ser el jugador diferente, el de las ideas, el que marca los tiempos.



En entrevista con EL TIEMPO, Atencia pidió más procesos y confirmó que están para grandes logros.



También lea: (Diego Maradona Jr.: 'mi padre siempre me pedía perdón').



Fue impresionante vencer a Argentina...

Tuvimos una motivación totalmente diferente a otros partidos. Nos encontrábamos en una situación en la que la victoria era la única salida. Nuestro plantel tiene mucha calidad y experiencia, y eso fue lo que nos motivó. El escenario de vencer a un gigante para clasificar nos llevó a creer en nosotros. No fue un partido perfecto, porque errores se van a cometer siempre, pero jugamos bien en defensa y ataque. Fue clave irnos arriba en el último cuarto y mantenernos concentrados. Hicimos muchísmo con tan poco.



Hay quienes dijeron que vencieron al equipo C de Argentina...

He escuchado esos comentarios. La gente no sabe que Argentina tiene un proceso de muchos años, muchísimos con el baloncesto. Estos jugadores llevan entrenando mucho tiempo juntos y así no los vean siempre en mundiales o torneos internacionales, no quiere decir que no tienen calidad. Del equipo que vencimos había dos mundialistas, por ejemplo. Además, tienen una mejor liga que la nuestra, se les nota el trabajo. Argentina es Argentina, eso de menospreciar es algo estúpido, eso solo lo hace la gente que no sabe de baloncesto.

Un premio al trabajo del DT Moreno, ¿no?

Sí, muy merecido para el profe que esta victoria la haya conseguido él, porque son muchísimos años que ha puesto para mejorar a los jugadores jóvenes. Para nadie es un secreto que ha ganado todo en Colombia. También destacar el esfuerzo de entrenadores como Tomás Díaz o Raúl Pabón. Volvieron al profe Guillermo Moreno, él es una persona a la que le apasiona lo que hace, se le nota el amor por enseñar y mejorar jugadores. Su lema es pasión.



Además: (Atlético Nacional, en crisis de resultados, confirma serias bajas).



¿Qué tan grande fue el paso que dieron?

Esto apenas es el comienzo. Esta victoria contra Argentina y el cupo a la AmeriCup le muestran a nuestro continente que tenemos mucho talento y a nuestro país que merecemos apoyo como lo tienen otros deportes. Esto es un proceso largo, porque así como se consiguió esta victoria para Copa América, también se puede soñar con ir a un mundial si se sigue por este camino y se comienza a apoyar más jóvenes y más niños.

Hay mucho colombiano jugando fuera del país...

Lastimosamente, si se quiere progresar en este deporte, hay que salir del país, y eso que no todos tenemos suerte ni recursos. Antes solo escuchábamos a Tello, pero ahora están Braian Angola, Jaime Echenique, Tony Trocha, yo y otros cuantos en EE. UU. Hay que hacer un proceso en el país y explotarlo. No puede ser un deporte escondido si tenemos tanto talento.



¿Qué mejoraría usted?

La Liga del año pasado fue excelente, pero siempre hay críticas. Yo pienso que hay que crear torneos sub-21, ligas nacionales de varias categoría. Por ejemplo, aquí en Islandia se hace, y eso que no es un país basquetero. Es clave iniciar procesos de largo aliento



¿Algún mensaje al país?

Miren lo que logramos con tan poco tiempo de preparación. Mientras Argentina hace microciclos, nosotros nos reunimos 10 días antes de los torneos. Estamos en AmeriCup, y por qué no en uno más grande. Tenemos jugadores por Europa y Suramérica, eso da confianza y seguridad. Colombia en el baloncesto está para grandes cosas, sin duda.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4