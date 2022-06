La Selección Colombia de eSports se encuentra lista para el debut en las Eliminatorias Sudamericanas de los FIFA eNatios Cup 2022. El equipo colombiano estará conformado por Sebastián Ortiz, Javier Muñoz, Sebastián García y Camilo Bechara.

El seleccionado colombiano integra el Grupo A junto a Brasil, Argentina, Ecuador, Chile y Perú. Los partidos de ida de la fase de grupos serán este viernes 17 de junio. Los partidos vuelta serán el sábado 18 de junio y ahí se definirán los cuatro equipos clasificados a las semifinales del torneo.



Recordemos que los dos equipos ganadores de las semifinales conseguirán un paso a la final para definir el campeón, pero además tendrán cupo directo al Mundial de FIFA eNations 2022. Los perdedores jugarán un partido repechaje y el ganador de esa final obtendrá el tercer cupo.

Fixture

Partidos Ida:



Colombia vs. Brasil – 17 de junio (4:00 p.m.)

Colombia vs. Ecuador – 17 de junio (4:30 p.m.)

Colombia vs. Argentina – 17 de junio (5:00 p.m.)

Colombia vs. Chile – 17 de junio (5:40 p.m.)

Colombia vs. Perú – 17 de junio (6:10 p.m.)



Partidos Vuelta:



Brasil vs. Colombia – 18 de junio (4:00 p.m.)

Ecuador vs. Colombia – 18 de junio (4:30 p.m.)

Argentina vs. Colombia – 18 de junio (5:00 p.m.)

Chile vs. Colombia – 18 de junio (5:40 p.m.)

Perú vs. Colombia – 18 de junio (6:10 p.m.)





DEPORTES CON PRENSA DE LA FCF