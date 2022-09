La tercera tampoco fue la vencida para la Selección Colombia de voleibol femenino.



Las dirigidas por Antonio Rizola cayeron ante Brasil en su tercera salida en el Mundial por el mismo marcador que perdieron los dos juegos anteriores, ante China y Japón: 0-3 (14-25, 12-25 y 20-25).

Nueva derrota de Colombia

Antonio Rizola, DT de la Selección Colombia femenina de voleibol. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Para el encuentro ante las brasileñas, potencia suramericana, Antonio Rizola trató de darle un nuevo aire al equipo con el ingreso de Ana Karina Olaya por Margarita Martínez, quizá buscándole mayor potencia a la faceta ofensiva.



Sin embargo, tras un primer set más que discreto en materia de recepciones, el entrenador revirtió la modificación y mandó a Martínez a la cancha. 14-25 terminó la primera manga.



En el segundo set, el equipo no encontró la forma de voltear la situación. Las brasileñas cada vez eran más efectivas en sus definiciones y las colombianas no lograban regresarlas. Un 12-25 sintetizó la holgada diferencia.



Ya en la última ronda, al igual que contra China, Colombia mostró su mejor cara y llevó el partido a su versión más equilibrada. Al final, a pesar de ese último empuje, el marcador tampoco fue favorable. 20-25.



Este viernes, a las 11 a.m., Colombia enfrentará a Argentina, el primero de los dos juegos clave por la lucha por el cuarto puesto del grupo, que podría darle el paso a la siguiente ronda.

