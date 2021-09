Las claves de la clasificación de Colombia al Mundial de voleibol de 2022

La selección colombiana derrotó 3-1 a Brasil y consiguió la clasificación al Mundial de Polonia y Países Bajos 2022, la primera vez que disputará el torneo, en la última jornada del Sudamericano Femenino de Voleibol, en el que la Canarinha consiguió su decimocuarto título consecutivo.



Estas fueron las claves para el rendimiento del equipo nacional.



Lo invitamos a leer: (Meluk le cuenta... (Con o sin James, el afán no es Brasil))

1. El proceso. La Selección Colombia femenina de voleibol es fruto de un proceso que comenzó hace 13 años, cuando arrancó la búsqueda de talentos por todo el país.



El primer gran resultado fue haber clasificado al Mundial Sub-20 en el 2013, fue allí donde, se puede decir, arrancó este proceso con las jugadoras que hoy en mayores han conseguido ese logro.

Facebook Twitter Linkedin

Amanda Coneo (20), en acción contra Brasil. Foto: Prensa Suramericano de Voleibol





2. El trabajo. Claro está que la labor de encontrar nuevas jugadoras para el equipo no ha terminado y este grupo que consiguió el segundo puesto en Barrancabermeja tiene cinco nuevas jugadoras que se unieron al proceso.



Eso indica que no solo se ha fortalecido el grupo que venía trabajando unido, sino que no se ha abandonado la labor de búsqueda de nuevos talentos.



Tal vez pueda interesarle: (Juan Carlos Osorio sigue en su laberinto: ¿qué le pasa al América?)



3. Grupo compacto. Desde el 2013 se ha tratado de mantener un buen número de jugadoras en las convocatorias. No son las mismas, pero si la mayoría del equipo vienen trabajando desde hace años y eso ha fortalecido el grupo.



La labor de entrenar, jugar y vivir juntas le ha traído frutos a un equipo que es compacto, juega de memoria, es aplicado a la labor táctica y se ha fortalecido en un proceso que ya cumple varios años.



4. Los técnicos. El primer gran paso lo dieron cuando clasificaron por primera vez al Mundial Sub-20 de República Checa en el 2013. Esa vez el grupo estaba dirigido por el brasileño Mauro Marasciulo, que luego fue contratado por el Perú.



Tras la ida del técnico, se buscó a otro entrenador de experiencia y fue así como llegó Antonio Rizola, que comenzó a mirar la base.



Puede seguir leyendo: (Exhibición por goleada del Porto y doblete de Lucho Díaz)



Rizola se ha encargado de llevar al grupo a obtener triunfos importantes, a enfrentarse a equipos de gran capacidad. Es un hombre estudioso, que ha sido entrenador y manager de los seleccionados de Brasil y que ha aportado mucha planificación al voleibol del país.



5. La base. Amanda Coneo, María Alejandra Villamizar, Yeisy Soto, Camila Gómez, Margarita Martínez y Dayana Segovia son las jugadoras referentes del grupo.



De igual manera, son las que han mantenido el gran nivel del seleccionado y las encargadas de llevar a cuestas la representación del grupo. Juegan en el exterior, ya tienen experiencia internacional y hacen parte de una base sólida que ha hecho que Colombia haya conseguido este cupo al mundial.



DEPORTES