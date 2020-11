Selección Colombia de rugby viaja a torneo en Uruguay

Las jugadoras de Selección Colombia de Rugby Tucanes, modalidad sevens, se encuentran concentradas en Santa Fe de Antioquia, occidente antioqueño, tipo burbuja por motivo de la pandemia y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad para el viaje al Torneo Valentín Martínez en Montevideo, Uruguay, que se disputará el sábado 28 y domingo 29 de noviembre.

Para David Jaramillo entrenador de la Selección Colombia de Rugby Tucanes es muy gratificante volver a los entrenamientos de forma presencial y poder estar cerca del campo de juego.



“Se siente alegría entrenar tipo burbuja después de tanto tiempo de no poder entrenar. Es muy bueno estar en concentración, acá lo diferente de una concentración normal son las normas de bioseguridad, pero es una concentración que ya habíamos tenido alguna vez”.



“Salir a competir es un gran estímulo para nosotros y para todo el rugby colombiano volver a estar en campo porque nos motiva y lo importante es que retomamos. Después de ocho meses de no volver a hacer rugby pues obviamente no estamos en el mejor momento, muchas cosas hay que seguir trabajándolas, pero se han hecho avances en el tema físico, encontramos jugadoras muy buenas en el tema de fuerza y en el tema de tonicidad muscular”



“En este torneo lo primero que queremos es diagnosticar y ver cómo estamos con referencia a los demás y ver qué pasó con el rugby Sudamericano en esta época.”

Les compartimos la nómina de Tucanes y el fixture del Torneo Valentín Martínez.



Con información de oficina de prensa*