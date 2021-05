Colombia: por un cupo olímpico de béisbol

Desde este lunes y hasta el 5 de mayo se va a celebrar la Clasificación de Béisbol de las Américas, torneo en el que participarán Estados Unidos (anfitrión), Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Nicaragua, Canadá, Cuba y Venezuela.





Lo invitamos a leer: (Reinaldo Rueda se refiere al fuerte comunicado de James)

La Selección Colombia jugara contra Canadá, Venezuela y Cuba, en el Grupo B. De avanzar de ronda, los dos primeros se enfrentarán a los dos primeros del grupo A. Quien gane el torneo irá a los Olímpicos de Tokio.



El torneo tendrá transmisión televisiva de Claro.



Horarios Selección Colombia:



Lunes 31 de mayo:

Colombia vs Canadá.

6:00 p.m.



Martes 1 de junio

Colombia vs Venezuela.

12:00 p.m.



Miércoles 2 de junio

Colombia vs Cuba.

6:00 p.m.





Horario del resto del torneo:



Lunes 31 de mayo:

Puerto Rico vs República Dominicana. 12:00 p.m.

Estados Unidos vs Nicaragua. 6:00 p.m.



Martes 1 de junio

Nicaragua vs Puerto Rico. 12:00 p.m.

República Dominicana vs Estados Unidos. 6:00 p.m.



Miércoles 2 de junio

Nicaragua vs República Dominicana. 12:00 p.m.

Puerto Rico vs Estados Unidos. 6:00 p.m.



Viernes 4 de junio

A2 vs B1. 12:00 p.m.

B2 vs A1. 6:00 p.m.



Sábado 5 de junio

A2 vs B2. 12:00 p.m.

A1 vs B1. 6:00 p.m.



DEPORTES