La Selección Colombia de Baloncesto está haciendo de la ilusión realidad. Después de cuatro derrotas seguidas en el comienzo de las eliminatorias al Mundial de 2023, el equipo hila un invicto de tres victorias que lo tiene con opciones de clasificar a falta de cinco partidos.

En la cuenta regresiva, el juego de este lunes en Barranquilla ante Estados Unidos (7:40 p. m., Directv Sports), la potencia de la disciplina, se presenta como la oportunidad ideal para dar un golpe que reafirme el anhelo de clasificar por primera vez al certamen.

Colombia, equipo con experiencia

Selección Colombia de baloncesto.



Del lado local, la combinación de la experiencia de hombres como Juan Diego Tello y el talento de figuras más jóvenes como Brian Angola, Andrés Ibargüen y el propio Jaime Echenique, quien se incorporó en esta última ventana, representa el arma principal para lograr un triunfo histórico ante el conjunto norteamericano.



“En el equipo hay mucha unión ahorita. Después de ganarle a Chile, Brasil y México somos mucho más poderosos, venimos con más hambre y nos sentimos muy orgullosos de vestir la camiseta de Colombia. Esta oportunidad es única porque hemos podido reunir nuestras mejores piezas”, le dice a EL TIEMPO el alero Luis Almanza,

pieza fundamental de la reciente victoria 93-89 sobre México, en Chihuahua.



“Hoy esperamos contar con el sexto hombre, que es la gente, que siempre nos ha apoyado en Barranquilla, para hacer una buena presentación ante Estados Unidos y obtener el resultado que todos queremos”, añade.

David Stockton, jugador de EE. UU:

En el frente opuesto, Estados Unidos trae una camada que, como es natural en las clasificatorias, no integra grandes estrellas de la NBA. Sin embargo, su plantel sí cuenta con hombres que juegan o han jugado en la mayor liga de baloncesto del planeta. Entre ellos, el base David Stockton, hijo de la leyenda John Stockton y quien ha tenido minutos con los Sacramento Kings y los Utah Jazz.



“A pesar de que somos una especie de equipo senior, nuestro éxito se explica en la forma en la que en el país nos tomamos en serio estos juegos clasificatorios. La organización trabaja todo el año en unir al plantel para ser efectivos a la hora de los partidos internacionales”, le cuenta Stockton a este diario.



Si bien Estados Unidos parte como gran favorito, ya ha demostrado no ser imbatible en este camino mundialista. En noviembre, en el mismo coliseo en el que Colombia viene de ganar, cayó 88-97 ante México. Sin embargo, afirma Stockton, no piensan ceder otra sorpresa.



“A veces es complejo describir qué es lo que pasa en estos partidos. Los equipos juegan con mucho ímpetu y el público también hace lo suyo. Colombia es un equipo difícil. Tienen gran talento juvenil y muchas variantes. Juegan muy intenso, nunca bajan el ritmo y son muy duros en la defensa. Nosotros tenemos que estar listos para contrarrestar su energía y salir adelante con nuestro plan de juego para ganar”, explica el hombre que actualmente juega en los Memphis Hustle, de la G-League de EE. UU.

Colombia, por la hazaña

Luis Almanza de la Selección Colombia.

En el equipo colombiano la hazaña de ganarle a Estados Unidos no se ve imposible, pues ahora su fe se impulsa por la realidad. Y esa motivación, dicen los jugadores, no hay quien se las quite.



“El sueño de ir al Mundial lo tenemos todos. Sabemos que es algo que se consigue a través del proceso, y el proceso está dando los resultados ahora mismo. La fe nunca se pierde, el que tiene fe siempre se va mantener enfocado en su propósito. Dios es el único que sabe si vamos a estar en el Mundial, pero de que podemos estar, podemos estar. Lo importante es creer que podemos dar lo mejor para lograrlo, y nosotros lo creemos”, concluye Luis Almanza.



Andrés Felipe Balaguera Sarmiento

Redactor de Deportes EL TIEMPO

@balagueraaa

