Selección Colombia de baloncesto consiguió un triunfo histórico

Colombia sorprendió este lunes a Argentina (71-63) en un partido muy reñido y mantiene la esperanza de clasificarse a la AmeriCup 2022, que dependerá de que Venezuela gane esta noche a Chile en el último partido del Grupo A, la tercera ventana de las clasificatorias al torneo continental.

En un duelo intenso, en el que la selección Argentina sintió la ausencia por lesión del escolta Maximo Fjellerup, los colombianos lograron imponerse por primera vez en su historia a un rival que se relajó tras haberse clasificado y aguardan el milagro en el otro partido del grupo.



La Albiceleste saltó a la cancha del Coliseo Evangelista Mora, de Cali, relajada ante una selección que lució nerviosa por la necesidad de la victoria que alimentara su sueño de disputar la AmeriCup de 2022.



En ese contexto, el equipo de Gabriel Fernando Piccato comenzó a hacer daño con una buena actuación del ala-pívot Tayavek Gallizi, que anotó en los tres lanzamientos que tuvo y el tiro libre que encestó, con los que sumó siete puntos en el primer cuarto.



Entre tanto, el pívot colombiano Juan Tello tomó las riendas de su equipo y lideró los ataques del conjunto de Guillermo Moreno, que sin embargo estuvo impreciso de cara al tablero.



Pese a que la fracción terminó 15-19, los colombianos mantuvieron el ímpetu liderados por Tello, que encontró en el guardia Pablo Rojas el socio ideal para enredar a una Argentina que por momentos se complicó.



No obstante, la visita desequilibró el cuarto a su favor con un triple del escolta Matías Solanas que a falta de un minuto abrió una brecha de tres puntos entre ambos equipos y que terminó con el 30-33 al descanso que, por el momento, apagaba la ilusión de Colombia.



Tras el medio tiempo, las imprecisiones marcaron el ritmo del cuarto y Colombia aprovechó eso para recortar la distancia y ponerse en ventaja. Pero, como ya le había pasado antes, no pudo mantener la diferencia y Argentina, con un Jose Vildoza hiperactivo y cuya influencia creció con el paso de los minutos, terminó abriendo la brecha de vuelta para que su equipo se volviera a relajar.



Sin embargo, los anfitriones se mantuvieron en el partido con un lanzamiento de tres en el último segundo de Hansel Atencia, que dejó el marcador 49-50, por lo que todo se definiría en la última fracción.



"En esta ventana en la que enfrentamos a Venezuela y Argentina demostramos la calidad que tenemos y gracias a Dios conseguimos este resultado tan importante", reconoció Atencia en entrevista con Directv Sports.



El equipo cafetero salió con todo, liderado por Tello, y logró incluso sacar una ventaja de cinco puntos gracias a los lanzamientos de tres que consiguieron el pívot y Rojas, dos de los jugadores más determinantes del conjunto local.



También sobresalió Atencia de nuevo, pues consiguió anotar en momentos en los que su equipo parecía no encontrar espacios e hizo faltas que le quitaron ritmo de ataque a la albiceleste.



Al final, el equipo de Picatto no pudo reaccionar cuando Colombia le sacó una diferencia de cuatro, que luego aumentó a ocho para el 71-63 definitivo.



Con este resultado, Argentina lidera el grupo con 10 puntos (cuatro triunfo y dos derrotas), seguida de Venezuela con nueve (tres victorias y una caída), de Colombia con ocho (dos partidos ganados y cuatro derrotas) y de Chile con seis (un triunfo y cuatro perdidos).



DEPORTES

Con Efe

