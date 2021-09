Colombia va por el cupo al Mundial de voleibol del 2022

El voleibol femenino de Colombia afronta un nuevo reto: el Campeonato Suramericano en Barrancabermeja, en el que buscarán uno de los dos cupos para el Mundial del 2022 en Países bajos y Polonia.

La base del grupo dirigido por el brasileño Antonio Rizola está integrado por María Alejandra Marín, Amanda Coneo, Dayana Segovia, Yeisy Soto y Oriana Guerrero, quienes esperan dar los resultados esperados en los juegos de este miércoles contra Chile (8 p.m., TV de Win Sports), el jueves frente a Perú, el sábado cuando se mida a Argentina y el domingo contra la poderosa Brasil.



Las jugadoras colombianas están concentradas hace más de una semana en Barrancabermeja, sede del Suramericano, y llegan a este certamen luego de un año complicado por la pandemia, pues han jugado poco.



El grupo tuvo una buena preparación. Una vez se reunió en Colombia realizó una gira por Centroamérica, disputó alrededor de 12 encuentros de fogueo, lo que les sirve para llegar en buena forma a luchar por la meta.



El orientador quiere ir paso a paso. Dice que Chile, Perú y Argentina son grandes rivales y que Brasil está por encima de todos, pues no solo es la potencia del área, sino que en el Suramericano contará con la nómina que estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio. EL TIEMPO habló con el DT.

Antonio Rizola, DT de la Selección Colombia femenina de voleibol. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

¿En qué condición está el grupo?

Fue muy duro lo que pasó. Estamos bien, recuperamos las jugadoras que tuvieron problemas de lesiones. Estamos en condiciones para este torneo. Pagamos mucho por la pandemia, siete meses sin entrenarnos dice que las jugadores no están perfectamente físicamente.



¿Cuál es el nivel que hay?

Todo torneo a este nivel es una incógnita. Son muchas cosas que serán claves en los partidos. Tuvimos una buena preparación. Estuvimos concentrados en Bogotá, jugamos 12 partidos de preparación porque estuvimos en Armenia, viajamos a Centroamérica y alá jugamos.



¿Brasil tiene rival?

Trajo el equipo que estuvo en los Juegos Olímpicos. Eso quiere decir que en teoría vamos a pelear cuatro equipos por un cupo al Mundial.



¿Los demás?

Hoy, tenemos tres adversarios, el primero es Chile. Viene con un equipo joven y buscan hacer un gran torneo en los Juegos Panamericanos 2023, en los que son locales Es el primer partido y es clave por la ansiedad, eso me preocupa.



¿Los otros dos?

En los últimos cuatro años perdimos una vez con Perú. Eso quiere decir que vienen motivados y no dejarán que podamos hacer una fiesta en casa. Tiene un equipo diferente al que jugó los Panamericanos de Lima. Todas juegan en Europa. Argentina es un grupo duro, que será difícil.



¿Se puede aspirar a conseguir ese cupo?

Para ser franco participar en el mundial del 2022 es la meta. Hay que ir a los Juegos Panamericanos del 2023 y el objetivo grande es estar en los Olímpicos de París 2024.



¿Hay cambios en el grupo?

Hemos cambiado tres jugadoras. Mosquera, central, Juliana Guerrero, como auxiliar, y Laura Pascua. Las jugadoras cuando llegaron a Colombia no tuvieron problemas, pero lo que pasó con el año perdido nos obligó a trabajar más fuerte y nos posibilitó crecimiento en el grupo.



Pero la base es la misma…

Amanda Coneo, María Martínez, María Alejandra, Soto, son jugadoras que siguen conectadas en el voleibol internacional. El crecimiento del grupo es impresionante, tenemos 14 jugadoras que puedo utilizar y todas ya tienen su futuro definido.



¿Cuál es ese futuro?

Regresan a Europa a sus clubes. Las 14 ya tienen contratos firmados con equipos de ese continente. Es una gran conquista, porque eso genera más experiencia, más capacidades. El voleibol colombiano es de reconocimiento mundial.



