Se reanudó la ronda 2 del Masters tras una suspensión por mal tiempo

El italiano Francesco Molinari, el australiano Jason Day y el estadounidense Brooks Koepka, que ya terminaron la ronda de este viernes, encabezaban el Masters de Augusta, con 137 golpes, siete bajo par, en el momento en que se suspendió el juego por mal tiempo. La ronda ya se reanudó.

El acumulado de los tres líderes parciales deja por fuera del corte al actual líder de la clasificación mundial, el inglés Justin Rose, que terminó con 148 golpes, a 11 de la punta. Cabe recordar que en el Masters, el corte es para los 50 mejores jugadores, más los que estén hasta a 10 golpes de los líderes.



El exnúmero uno del mundo, el estadounidense Tiger Woods, no había terminado su ronda en el momento de la suspensión. Iba con cuatro bajo par, a tres de los líderes, con buenas posibilidades de pelear el torneo.

En cuanto a la representación latinoamericana, la gran sorpresa la dio el mexicano Álvaro Ortiz, que llegó al torneo como campeón del Latin America Amateur Championship. Ortiz llegó a marchar este viernes con +4 en el total, pero se recuperó en la recta final de su segunda vuelta para situarse al par y dejar prácticamente asegurada su presencia en las dos últimas jornadas del Masters.



"Por supuesto que vengo a pasarlo bien, pero también vengo a competir y a ganarle a todos. Por que sea amateur no voy a decir que no al saco verde", dijo Ortiz a la agencia Efe. "Vengo con la mentalidad de hacerlo lo mejor que puedo y sé que puedo ganar", agregó



Ortiz es el primer mexicano en el Masters desde que su compatriota Víctor Regalado acabase en el trigésimo y el trigésimo primer puesto en 1975 y 1979, respectivamente. Estuvo a punto de no ir al LAAC este año, tras terminar tres veces en el segundo lugar.



"Creo que todos los que han llegado del LAAC han tenido la misma calidad que yo, pero este campo se te complica demasiado. Estoy agradecido de que se me puso muy bien el campo y puedo jugar el fin de semana", dijo el mexicano de 23 años.



El argentino Emiliano Grillo estaba en vilo para pasar el corte, mientras su compatriota Ángel Cabrera, campeón del Masters hace exactamente 10 años, no pudo levantar el 82 del primer día y es último, con 13 golpes por encima del par.



