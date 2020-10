Sebastian Coe, Sebastian Coe, favorable a las liebres luminosas

Sebastian Coe, presidente de World Athletics, se mostró favorable a las nuevas tecnologías de pista y sobre todo a la utilización de las liebres luminosas

"Las liebres luminosas no me plantean ningún problema. Nuestras reuniones son diversiones y pienso que Wavelight permite a los espectadores comprender un poco más las velocidades increíbles alcanzadas por los atletas", señaló Coe.



Estas declaraciones llegan tras los recientes récords del mundo del ugandés Joshua Cheptegei (10.000 m hombres) y de la etíope Letesenbet Gidey (5.000 m mujeres) en Valencia el 7 de octubre pasado.



Los dos atletas estaban rodeados de un equipo de liebres que utilizaban la tecnología Wavelight, un sistema de guía visual del tiempo sobre la pista, que se alumbra para indicar el ritmo a seguir para batir el récord del mundo.



"Hay que innovar, no hay ninguna duda", declaró el británico en Gdynia, en Polonia, antes del Mundial de semimaratón el sábado. Reconociendo al mismo tiempo que había que encontrar un equilibrio, el doble campeón olímpico del 1.500 metros (1980 y 1984) declaró que los avances tecnológicos eran primordiales para atraer a nuevos públicos.



Coe también hizo valer que las liebres existen desde hace décadas, clasificando la hazaña de Roger Bannister, primer hombre en correr la milla (1.609,34 metros) en menos de cuatro minutos como "algo logrado con la ayuda de las liebres".



