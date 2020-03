Sean Payton, entrenador de Nueva Orleans de la NFL, con coronavirus

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), aunque no ha iniciado ningún tipo de competición de cara a la temporada 2020, ya tiene al primer positivo del coronavirus COVID-19 tras confirmar Sean Payton, el entrenador en jefe de los Saints de Nueva Orleans, que está contagiado.

Payton, de 56 años, dijo que no se sintió bien el domingo pasado, tomó el examen el lunes y recibió los resultados este jueves por la tarde.



El veterano entrenador dijo a través de los medios de comunicación locales que descansa en casa, fatigado, pero confirmó que es parte del 20 por ciento de los casos que no tiene fiebre ni tos.



Payton, que se pondrá en cuarentena en su casa durante el fin de semana, dijo que es optimista y tiene la plena confianza de conseguir una recuperación completa.



El entrenador en jefe de los Saints subrayó que presentó al público el diagnóstico porque quiere que todas las personas presten atención a las advertencias de los funcionarios del gobierno, se queden adentro de sus residencias y se comporten de manera responsable.



"No se trata solo de distanciamiento social", expresó Payton a la cadena de televisión ESPN. "La clave está en permanecer encerrado una o dos semanas. Si la gente comprende la curva y el momento que vivimos, podemos trabajar juntos como país para reducirlo".



Payton insistió durante la comunicación con la cadena de televisión que era fundamental la concienciación de la sociedad ante el gran reto al que se enfrenta el país.



"Tómese un minuto para comprender lo que dicen los expertos. No es complicado, haz lo que nos piden, solo ese tipo de pequeña inversión de cada uno de nosotros tendrá un impacto dramático", subrayó Payton.



Además explicó que podía sentirse afortunado porque no había formado parte del grupo que se ve más afectado por el desarrollo del COVID-19



"Tuve la suerte de ser una minoría, sin los efectos secundarios graves que algunos tienen. Tengo suerte. Las personas más jóvenes sienten que pueden manejar esto, pero pueden ser también portadores del virus y transmitirlo a otros que no pueden superarlo", señaló.