Jugador de los Nacionales se niega al encuentro con Donald Trump

Los Nacionales de Washington, campeones de la Serie Mundial, estarán de visita este lunes en la Casa Blanca, donde serán recibidos por el presidente de Los Estados Unidos, Donald Trump.



Sin embargo, uno de los jugadores, el pitcher Sean Doolittle, manifestó su negativa a realizar este encuentro, por sus posiciones contra el mandatario.

Sean Doolittle (izquierda) Foto: AFP

"No voy a la Casa Blanca porque no quiero compartir con alguien que habla así. Mi esposa y yo defendemos la inclusión y aceptación, hemos trabajado con refugiados, gente humilde que proviene de esos países ´letrina´. Simplemente, no puedo estar ahí con ese señor", dijo en sus redes sociales.



Los Nacionales serán el tercer equipo de las Grandes Ligas que se reúne con Trump después de ganar un título. Antes lo hicieron los Astros en 2017, y Boston en 2018.



Trump asistió al quinto juego de la serie, el pasado domingo, y la multitud del 'Nationals Park' lo recibió con abucheos cuando se le mostró en la pantalla de vídeo.



EFE