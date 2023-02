¿Es usted de los que se toma su cerveza luego de jugar un partidito de fútbol o salir a trotar al parque? ¿Se ha preguntado si esto afecta su organismo?

El tema tiene diferentes posiciones. Hay quienes aseguran que la cerveza ayuda a recuperar el nivel hídrico después de hacer ejercicio físico y a recuperarse después del ejercicio.

¿Beneficio o error?

Facebook Twitter Linkedin

¿Qué tipos de cerveza existen en Colombia? Foto: iStock

Es cierto que la cerveza posee beneficios como los hidratos de carbono, incluso algunas vitaminas, compuestos fenólicos e incluso ácido fólico. Y hay quienes defienden que su consumo puede ser beneficioso para el organismo.



Pero ojo, no se puede olvidar que la cerveza contiene alcohol, cuyo principal efecto en el organismo es la deshidratación.



Así que si quiere reponer el agua y minerales perdidos después de hacer ejercicio y actividad física, lo recomendable siempre sera beber agua, comer fruta; si la cerveza hace parte de su hábito, se recomienda o dejar el hábito o que esta sea sin alcohol. Todo por salud.



Una investigación reciente de la Universidad de Granada (España) realizada conjuntamente con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) concluyó que tomar una cantidad moderada de cerveza no presentaba ningún perjuicio para la salud, pero tampoco se había logrado demostrar que su consumo beneficiara como el agua.



En conclusión. La ingesta de cerveza tras efectuar la práctica deportiva es perjudicial, ya que deshidrata las células del cuerpo, creando una sensación de falta de líquidos en el cuerpo. Pero si su decisión es opuesta, la recomendación es que el consumo siempre sea moderado.

¿Y una copita de vino al día?

Este es otro mito, otra gran duda. Muchos dicen que una copita no hace daño y que por el contrario es saludable.



El origen de esta creencia proviene de la llamada paradoja francesa: un antiguo estudio comprobó algunos de los factores por los cuáles los franceses, a pesar de consumir grandes cantidades de grasas saturadas al igual que otros países del norte de Europa, tenían un índice de enfermedades cardiovasculares menor y más similar a los países del sur de Europa como España que consumían una mayor cantidad de grasas monoinsaturadas.



Pero ningún estudio puede demostrar la relación causa-efecto, sino más bien solo una cierta relación entre algunos factores estudiados.



El hecho de que el vino contenga polifenoles y antioxidantes como el resveratrol de los que se han demostrado posibles beneficios sobre la salud de forma aislada no justifica que debamos consumirlo en su conjunto, pues este producto tiene una media de un 13% de alcohol.



Los médicos indican que el consumo de alcohol no presenta ningún beneficio relevante sobre la salud frente a la abstinencia o el consumo esporádico.



DEPORTES

Más noticias de deportes