Arrancó la Liga de Baloncesto en la isla

San Andrés volvió a recibir al baloncesto profesional colombiano y desde ayer comenzó la Liga en el coliseo Ginney Bay.



Cafeteros y Motilones jugaron el primer partido de la temporada, con victoria para Cafeteros por 68-62.

Los demás partidos del día

Desde las 4 p. m. se enfrentaban Tigrillos y Piratas, y a las 8 p. m. juega el vigente campeón, Titanes, contra el debutante Caribbean Storm.



La jornada sigue el domingo

Este domingo se juegan los partidos Cóndores vs. Corsarios (10 a. m.), Sabios vs. Búcaros (3 p. m.) y Cimarrones vs. Team Cali (6 p. m.), todos con TV de Win Sports.



