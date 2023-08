La Media Maratón del Sol se convierte en una carrera retadora, pero a la vez en una prueba atractiva para los atletas élite y aficionados, que se darán cita el próximo 20 de agosto en Barrancabermeja, la capital petrolera de Colombia.

Además de los más de 1.500 runners que se darán cita en las distancias de 5, 10 y 21 kilómetros, el grupo de los atletas élite se calienta cada vez más.

Más fondistas

A nombres como los de Jeisson Suárez, del Equipo Élite Asics, campeón de la primera edición de la carrera; Wilson Sáenz, segundo el año pasado; Yhon Escamilla y Andrés Peña, se suman otros estelares como Andrés Ruiz Malaver y Kellys Arias, ‘olímpicos’ en Rio 2016, además de la local Diana Marcela Suárez, siempre protagonista en las carreras en su tierra.



Adicionalmente, la distancia de los 10 kilómetros también tendrá atletas de primer nivel, encabezados por Stefany López, del Equipo Porvenir, quien viene de ser medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y Edinson Bernal, ubicado en el top-3 en varias carreras locales.



A ellos se une Carolina Tabares, recordista nacional de los 10.000 metros y una de las colombianas más destacadas en la última década, en las carreras de ruta.

Media Maratón del Sol. Foto: Prensa Media Maratón del Sol

Este grupo de corredores profesionales, además de brindar un gran espectáculo en la Media Maratón del Sol, se convierten en motivadores para los aficionados que se darán cita en la prueba, y que cada vez son más en Barrancabermeja, gracias al apoyo del Inderba y Alcaldía Distrital, y a iniciativas como estas, en cabeza del Club Corredera, que se la juegan por promover los hábitos de vida saludable y la promoción del atletismo.



La carrera comenzará en el sector del monumento al Cristo Petrolero y recorrerá sitios turísticos y productivos de la ciudad, como la Villa Deportiva, la Refinería de Ecopetrol, el Paseo de la Cultura, para cerrar cerca al malecón del Río Magdalena, donde se ofrece la mejor variedad de pescado del país.



La cita es el próximo 20 de agosto a partir de las 5:00 de la mañana, cuando se iniciará el calentamiento en la zona del Cristo Petrolero, en la Ciénaga Miramar, y la Plazoleta Luis Pinilla, para empezar las competencias desde las 5:45 a.m., hora en la que se dará la partida de los 21 km, mientras que la prueba de los 10 km saldrá a las 6:30 a.m., y la de los 5 km, a las 7:00 a.m.

