Scottie Scheffler pudo con todos: volvió a ganar el Masters (Llegando al 'green')

Scottie Scheffler pudo con todos. El estadounidense, con una última vuelta sensacional, consiguió su segunda chaqueta verde en tres años, al coronarse de nuevo como campeón del Masters, en el Augusta National Golf Club.

Como era de esperarse, en la última vuelta, Scheffler se mostró feroz. Cuatro jugadores arrancaron como aspirantes al título, pero el número uno del mundo se defendió bien ante los pronósticos que apuntaban a que todos jugaban contra él: lo que había mostrado en las últimas semanas era impresionante.

Había ganado el Arnold Palmer Invitational, torneo reservado de bolsa de 20 millones de dólares; luego se impuso en el ‘quinto grande’, The Players, y después fue segundo en el Houston Open. Por eso era el gran favorito.

En el hoyo 8, el segundo par 5 de la vuelta, Scottie prendió los motores, esa máquina de disparar tiros impresionantes se prendió desde allí y logró birdies en los hoyos 8, 9, 10, 13, 14 y 16, para llegar al hoyo 72 con cuatro golpes de ventaja sobre la gran sorpresa del torneo, el sueco Ludvig Aberg.

Scheffler apunta ahora a tomar el bastón de mando que había dejado vacante Tiger Woods. Tiene un swing extraño, que no es para imitar, pero de tee a green es impresionante, tiene unas manos mágicas y cuando no está tan bien encima del green, es capaz de ganar, y cuando está bien, es casi imposible derrotarlo. Eso era lo que hacía Tiger antes, volverse un jugador intimidante.

Lo de Tiger no debe ser motivo de tristeza. Al contrario, a Woods no es el golf lo que le falta, sino el físico, que no lo deja cumplir a cabalidad con el juego. Terminó de último entre los jugadores que pasaron el corte, pero eso no le quita nada de la grandeza que tiene. Pudo retirarse del torneo y no lo hizo, para acompañar al único amateur que pasó el corte, Neal Shipley.

Tremendo cierre de Camilo Villegas

Lo de Camilo Villegas fue excelente. Sorprendió al pasar el corte y sobre todo, en la última ronda, en al que mostró toda su categoría y dejó claro que hay mucho Villegas para rato. Comenzó con bogey en el 1, para luego marcar birdies en el 3, 4, 7 y 9 y pasar con 33 en la primera mitad del recorrido.

No comenzó bien la segunda vuelta, con bogeys en el 10, 11, y 15, pero el remate fue espectacular, con birdies en el 16, 17 y 18, un rendimiento impresionante. Además, logró algo que posiblemente sea único en la historia del Masters: birdie en el hoyo 9 los cuatro días. Ayer fue el único jugador del field que bajó del par en el difícil hoyo 17. Terminó en el puesto 35, con seis por encima del par, y remató con una vuelta de 69 impactos (-3).

La chaqueta verde, tal vez el símbolo más valorado del golf universal, ha quedado en buenas manos. A los 27 años, Scottie Scheffler podrá con ella arropar a su hijo, que está por llegar próximamente. Afortunadamente para el golf y para él, su señora no entró en trabajo de parto, porque él lo había anunciado: sea como sea y esté donde esté, iba a regresar a acompañarla.

En la disputa del LIV con el PGA y el DP World Tour, el balance fue de un gran juego. Los mejores del mundo pudieron confrontar, como debe ser siempre. Los mejores del LIV empataron en el sexto lugar, Cameron Smith y Bryson DeChambeau. Esperemos que torneos tan espectaculares como este sirvan para romper esta división y que por el bien del golf, se enfrenten siempre los grandes jugadores de esta disciplina.

El próximo grande será el PGA Championship, en Valhallah. Seguramente, serán de nuevo los del LIV contra el resto y todos contra Scheffler.

