No todo es felicidad en 'The last dance': Pippen, furioso con Jordan

La serie documental 'The Last Dane' (El último baile) ha maravillado al planeta entero, que vieron como Michael Jordan impresionó al mundo al conquistar el título con Bulls de Chicago, pero aún más por todo el trabajo de liderazgo y fuerza mental que mostró la máxima estrella de la NBA. Eso sí, no todo es color de rosa y algunos de sus excompañeros no quedaron muy contentos.

En esta oportunidad es Scottie Pippen, uno de sus alfiles, es quien se encuentra muy molesto con Jordan por lo que se mostró sobre él en esta serie a lo largo de los 10 capítulos de duración.



Le puede interesar: (Hace 10 años, el Inter de Mourinho fue el mejor del mundo).



El periodista David Kaplan, es quien asegura que desde el entorno de Pippen afirman que se encuentra "muy enfadado" y "más que furioso con él".



Además, Kaplan asegura que Pippen "no sabía dónde se estaba metiendo" cuando decidió participar en este proyecto, y que el exjugador de Bulls después de ver el documental cree que "hasta los últimos minutos del sexto partido contra Utah a lo único que se dedican es a darle palos".



DEPORTES