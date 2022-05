Tras sufrir la segunda derrota de su carrera frente al ruso Dmitry Bivol, el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez expresó su orgullo por asumir riesgos en su carrera y cuestionó las puntuaciones de los jueces del combate en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos).



El mexicano, campeón indiscutible del peso del supermediano (168 libras - 76,2kg), fracasó en su intento de arrebatarle a Bivol su cinturón de campeón de una categoría superior, mediopesado (175 libras - 79,4kg).

"No me siento avergonzado porque busco esos retos que muchos no hacen por miedo a perder", recalcó ' Canelo' Álvarez en la rueda de prensa.



"Me siento bien, con la frente en alto, di lo mejor de mí. Trato de buscar retos importantes para mi carrera, fuera de mi zona de confort y me siento muy orgulloso de lo que estoy haciendo", aseguró. "Así es el boxeo y lo que estoy buscando, la grandeza", agregó.

Facebook Twitter Linkedin

Fanáticos reaccionan cuando Saúl 'Canelo' Álvarez de México llega para su pelea por el título del Campeonato Mundial Superligero-pesado de la WBA. Foto: ETIENNE LAURENT. EFE

El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, considerado el mejor boxeador del momento, advirtió tras caer por decisión unánime ante el ruso Dmitry Bivol que buscará una revancha ante el peleador europeo.



"Claro que sí quiero una revancha, esto no se queda así", señaló Álvarez, quien ahora ostenta un récord de 57 victorias, 39 por nocaut, dos empates y dos derrotas.



(Puede leer: Giro de Italia 2022: así les fue a los colombianos en la segunda etapa).



Álvarez reconoció la técnica de Bivol, quien se mantiene invicto con una marca de 20 triunfos, 11 por la vía rápida.



"Bivol es un buen peleador, entra y sale, sentí mucho su peso, no lo puedes conectar tan fácil; fue una gran pelea", añadió el oriundo de Guadalajara, ciudad del occidente de México.

Bivol tras vencer a 'Canelo'

Tras sorprender al mundo del boxeo batiendo al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, el ruso Dmitry Bivol dijo que aceptó permanecer en un segundo plano en esta pelea pero ahora quiere que se le respete como campeón en el probable combate de revancha.



"Tomé esta pelea por la oportunidad de ganar a un campeón indiscutible, y lo agradezco. Pero si la revancha ocurre, tengo que estar seguro de que voy a recibir lo que merezco", remarcó Bivol en la conferencia de prensa posterior al combate de la noche del sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos).

Facebook Twitter Linkedin

Bivol golpea a Álvarez durante su pelea en T-Mobile Arena el 7 de mayo de 2022 en Las Vegas, Nevada. Foto: Al Bello. AFP

Pese a ser el defensor del título en juego, Bivol fue relegado a un segundo plano durante toda la previa del combate, que se programó coincidiendo con las festividades mexicanas del 5 de Mayo.



Bivol, invicto en sus 20 combates y campeón del peso mediopesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), fue presentado en primer lugar sin que sonara el himno ruso ni pudiera lucir ningún símbolo nacional, como sanción por la invasión de Moscú sobre Ucrania.



(Además: Sebastián Montoya va por el podio en el Gran Premio de Imola).



Antes de la pelea se escucharon los himnos de México y Estados Unidos y 'Canelo' fue recibido con una banda de mariachis entre el fervor de sus 20.000 aficionados en las gradas. "Lo esperaba, todo estaba contra mí hoy", afirmó Bivol. "Entiendo por qué pasó.



"‘Canelo’ es el gran nombre y las normas no son para él, pero no tengo problema, solo dame la pelea", afirmó Bivol.



"Sé cuánto la gente ama a 'Canelo' y es normal. Es el peleador más grande del mundo. Campeón en cuatro categorías. Por supuesto la gente está de su lado", subrayó. Antes de solicitarle la revancha, 'Canelo' aceptó sobre el ring su derrota después de que los jueces dieran unánimemente como ganador a Bivol con tres tarjetas de 115-113.



El púgil ruso reconoció que le sorprendió la escasa diferencia en las tarjetas para la superioridad mostrada en la pelea. "Cuando escuché las puntuaciones pensé que quizás había perdido. Pero yo sentía que gané", recordó.



El ruso dijo que no había tenido tiempo de comunicarse con su familia en Rusia y reveló que su mujer no ve sus peleas.



"Mi mujer y madre no ven mis peleas. Yo no quiero que lo hagan. Cuando ya han terminado, entonces no hay problema. Ninguna mujer en mi familia ve mis peleas", explicó.



A sus 31 años, Bivol ha defendido su cinturón con éxito en nueve ocasiones desde 2017.

Más noticias