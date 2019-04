Sara López ganó oro en la Copa Mundo de Tiro con Arco

La colombiana Sara López conquistó hoy dos medallas de oro y una de bronce, mientras que el holandés Mike Schloesser se adjudicó una presea dorada y otra de bronce en las finales de la modalidad de compuesto en la primera parada de la Copa Mundo de Tiro con Arco que se disputa en Medellín.

Las victorias de este sábado en el estadio Alfonso Galvis Duque otorgaron a López y Schloesser un cupo directo para la gran final de la Copa del Mundo de este año. La colombiana, de 24 años, aprovechó su condición de anfitriona y cerró por lo alto la competición al colgarse la presea dorada en una vibrante definición en la final individual ante la holandesa Jody Vermeulen, a la que se impuso en flecha de desempate tras haber igualado 146-146 en las cincos rondas.



"Fue muy complicado apuntar porque justo en ese momento el viento se incrementó", explicó López a los periodistas sobre su último disparo, que con un nueve le dio el oro. Sobre su nuevo título en individual señaló que está "muy contenta porque trabajo para eso y me emocionó que sonara el himno en mi casa".



Por la medalla de bronce, la joven estadounidense Alexis Ruiz le ganó con solo un punto de diferencia el pulso a la danesa Tanja Jensen (145-144). Para el cierre vino la exhibición de Schloesser, número uno en el ranking mundial, al marcar cuatro rondas perfectas ante el estadounidense Braden Gellenthien, al que venció 149-145. En la última flecha el holandés, cuando iba para puntaje perfecto, como lo hizo en dos partidos del clasificatorio donde ganó con 150 puntos, dudó en su disparo y registró su único nueve en la final.



"Estoy muy contento de haber ganado. Hice un buen torneo. He disparado muy buenas fechas y llegué confiado a la final", expresó a Efe Schloesser, y agregó que "necesitaba ganar" para adjudicarse un lugar en la gran final, pues no podrá asistir a otras paradas de la Copa Mundo. Admitió que perdió la "consistencia" para la última flecha, con la ilusión de obtener un puntaje perfecto, pero "me falló un poco la confianza, me demoré y eso hizo que terminara con un nueve".



La medalla de bronce fue para el francés Jean Philippe Boulch, quien ganó en flecha de desempate luego de igualar en el juego con 145 puntos con el estadounidense Tate Morgan. A primera hora Colombia alcanzó el oro en equipos compuesto femenino con la guía de Sara López y la solidez de Alejandra Usquiano y Alexandra Sandino, quienes vencieron a las estadounidenses Alexis Ruiz, Jamie Van Natta y Sophia Strachan.



Las arqueras colombianas, que sintieron la presión en las últimas rondas con el repunte de su rival con 30 puntos que redujeron el margen, respondieron en las últimas seis flechas para imponerse 230-229 sobre el equipo estadounidense para conquistar el sexto título cafetero por equipos en paradas de Copa Mundo. En la disputa por el bronce, las italianas Sara Ret, Anastasia Anastasio y Marcella Tonioli derrotaron 222-195 al equipo de Perú conformado por Beatriz Aliaga, Jackeline Palomino y Valeria Canevaro. En masculino, los italianos Viviano Mior, Federico Pagnoni y Sergio Pagni sorprendieron en el cierre de la final al trío francés conformado por Jean Philippe Boulch, Sebastien Peineau y Pierre-Julien Deloche, que venía dominando el partido con buenos disparos pero en la última ronda dejó escapar la medalla de oro.



El bronce, con Schloesser a la cabeza, fue para Holanda en otra emocionante disputa al imponerse 233-232 al equipo de Estados Unidos. Para la final de equipos mixtos, la pareja de estadounidenses Alexis Ruiz y Matt Sullivan conquistaron el oro al vencer 155-152 a la dupla francesa integrada por Sophie Dodemont y Pierre Julien Deloche. Los colombianos Sara López y Jagdeep Singh Mejía se quedaron con la presea de bronce al conseguir una victoria 156-148 ante la pareja holandesa Sanne de Laat y Mike Schloesser.



Luego de una primera estación en Medellín, que por quinta vez acogió una Copa Mundo, las próximas paradas serán en Antalya (Turquía), Shanghái (China) y Berlín (Alemania), de donde saldrán los países que disputarán la gran final, que está por confirmar a Moscú (Rusia) como sede.





EFE