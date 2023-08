La múltiple campeona mundial de tiro con arco, la colombiana Sara López, denunció en sus redes sociales un robo en el viaje entre París y Pereira y advirtió que su maleta fue violentada y que nadie le responde.

En un video en redes, la risaraldense indicó que le fueron robados valiosos elementos para su deporte, pero que la aerolínea le envió un mensaje en el que no se hace a cargo de la recuperación de los mismos.

Su reclamo

“No acostumbro a ser este tipo de videos, pero lo hago para ver si esto puede escalar a que me puedan ayudar” dijo López.



La deportista pidió ayuda, pero todo indica que nadie le podrá responder por sus pertenencias.



"Sufrí un ROBO en mi viaje de Paris-Pereira . Una de mis maletas fue abierta a pesar de tener candado y me robaron parte de mi equipo deportivo avaluado en 2500USD . Esta es la “solución” que me da @Avianca", comentó la deportista en sus redes sociales.

Y agregó: "Mi maleta de mano tenía candado y lo abrieron . Jamás en 14 años viajando en avión me habían robado algo . Mi maleta de mano fue enviada por bodega por “falta de espacio”, jamás la envío por bodega . La “solución” de Avianca fue no viajar con objetos de valor , no me van a compensar el robo de ninguna forma . Espero que de alguna manera este video pueda ayudar en algo ".



De igual manera, publicó la respuesta de la aerolínea, que no le dio ninguna solución.

