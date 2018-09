¡Bravo! Una colombiana es campeona de la Copa Mundial de Tiro con Arco

La arquera colombiana Sara López logró por cuarta vez en su carrera deportiva el título de la Copa Mundial de Tiro con Arco, que este sábado tuvo como sede a Samsun, Turquía. En la final, la deportista nacional venció a la mexicana Linda Ochoa.

La colombiana venció a la mexicana 146-144, en el partido de la medalla de oro femenina en la final de la Copa Mundial.



Anteriormente ganó el evento en 2014, 2015 y 2017, y se unió a Brady Ellison para liderar a todos los atletas en victorias de carrera.



"No puedo creerlo. Es como un sueño. Siempre quise que fuera así, ser tan buena como los arqueros que admiro. Al igual que Brady, también tiene cuatro Copas del Mundo", dijo López.



Además, la arquera colombiana comentó: "Tuve grandes partidos. Esta fue la final que esperaba al principio. Lloro por el primer partido que gané en Antalya en el 2013. Lloro porque sé que mi familia me está mirando, lo hice por mi abuela, por mi familia, por mi entrenador, por mí y por mí. Por todas las personas que me apoyan", concluyó Sara.



