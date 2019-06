Sandra Rosas repitió en Cúcuta y William sorprendió en varones

La Media Maratón de Cúcuta sigue creciendo. En apenas dos ediciones de la carrera, que contó con 2.500 runners, además de un nutrido y selecto grupo de atletas élite, el certamen es un evento de ciudad y apetecido por los corredores aficionados, que llegaron de 20 países.

La fiesta atlética de la ‘ciudad verde’ se prendió desde las 5:00 de la mañana, en la Plaza de Banderas, en el centro de la ciudad, donde se concentraron los atletas que se le midieron a los 21 kilómetros del recorrido certificado por la Iaaf y al de 10 km recreativo

.

La partida de los 21 km se dio a las 6:00 a.m, y desde muy temprano, el keniano Cosmas Rotich se puso al frente del lote, a ritmo de 3:07 hasta el kilómetro tres, cuando decidió hacer un cambio para seleccionar aún más el grupo.



En ese momento solo pudo seguirlo el venezolano Pedro Mora, pero a la altura del kilómetro 10, un grupo en el que se encontraban Diego Vera, William Rodríguez, Giovanny Amador y Sergio López conectó nuevamente con la punta.



En ese mismo instante. Cosmas volvió a apretar al paso, pero en esta ocasión el que lo siguió fue Rodríguez, con quien se mantuvo hasta después del kilómetros 15, mientras que atrás se definía el tercer ligar del podio.



Ya con las fuerzas justas tras el esfuerzo inicial, el keniano se empezó a quedar y William Rodríguez aprovechó para salir más fuerte, a la altura del kilómetro 17 y mantenerse en punta hasta la meta.



“Hice una carrera estratégica y la fuerza me ayudó para salir en el momento justo después de que nos reagrupamos. Trabajamos con Cosmas del kilómetro 12 al 17 pero en ese momento decidí salir para evitar que los que venían atrás se nos acercaran y ahí lo solté”, contó William.



En ese mismo orden llegaron a la Plaza de Banderas, con William Rodríguez como ganador, con 1:08:20, mientras que Cosmas cronometró 1:08:42. El podio lo completó el local Diego Vera (1:09:25), pero quien representa a la Liga de Meta.



Entre tanto, en la prueba de las damas, Sandra Rosas no solo fue inteligente sino que hizo una carrera muy estratégica, ya que venía de recuperarse de una lesión que la hizo parar cerca de dos meses, cuando se preparaba para correr un maratón en Europa.



Rosas obtuvo la segunda victoria en Cúcuta, de manera consecutiva, a pesar de que la local Yajaira Rubio, quien venía de ganar en los 10 kilómetros del 2018, salió en punta desde el comienzo, a un ritmo fuerte, a cerca de 3:30 por kilómetros.



Sin embargo, antes de la mitad del recorrido, Sandra le llegó a la corredora de Arboleda, quien seguía haciendo cambios de ritmo, pero fue ella la que pagó caro el esfuerzo, mientras que Rosas seguía a ritmo y para cruzar la meta en el primer lugar.



“Quise salir a mi ritmo porque llevo poco tiempo entrenando después de la lesión, pero los kilómetros que tenía en las piernas de la preparación del maratón me sirvieron para llegarle, aunque reconozco que me costó”, reconoció la campeona.



Además del buen nivel y la organización de la carrera, que contó con un excelente servicios en el recorrido y con una zona de concentración de lujo, se resalta también la participación de los runners en la prueba de los 21 km, que tuvo cerca de 1.000 atletas, de los 2.500 inscritos, los demás en los 10 km.





La Media Maratón de Cúcuta se realizará gracias al apoyo de la Alcaldía de San José de Cúcuta, IMRD Cúcuta, Comfanorte, Arroz Gélvez, Nueva EPS, Farmacenter, Sura, Garmin, Rentabien, Corponor, Viviendas y Valores, Agua N’Ice, La Mejor, CENS, Vida Fit, Constructora Vértices Urbanos, Olímpica Stereo, La Opinión, Puma Store, Veolia, Travesías Tours, Global Safe Salud, Sporade, Power Fitness, Ventura Plaza Centro Comercial y Creativos Agencia de Publicidad.



Resultados:

Élite Varones:

1. William Rodríguez, Meta, 1:08.18

2. Cosmas Rotich, Kenia, 1:08.48

3. Diego Vera, Meta, 1:09.25

4. Alexis Peña, Venezuela, 1:09.45

5. Erick Ronoh, Kenia – Venezuela, 1:10.14

6. Sergio López, Olímpica – Boyacá, 1:11.26

7. José David Cardona, Antioquia, 1:12.24

8. Giovanny Amador, Bogotá, 1:12.58

Élite damas:

1. Sandra Rosas, Boyacá, 1:22.13

2. Yajaira Rubio, Norte de Santander, 1:22.53

3. Yaritza Saavedra, Venezuela, 1:23.12

4. Leidy Lozano, Santander, 1:26.01

5. Leidy Tobón, Antioquia, 1:27.12

6. María Victoria Peña, Venezuela, 1:32.47

7. Lorena Suárez, Santander, 1:33:27

8. Nancy Ruiz, Norte de Santander, 1:37.08

Mayores A varones:

1. Pedro Mora, 1:10.31

2. Juan Carlos Cardona, 1:13.49

3. Javier Carvallo, 1:14.44

4. Ramón Rivero, 1:14.58

5. Miguel Cifuentes, 1:15.58

Mayores A damas:

1. Nohora Rincón, 1:29.06

2. Rosa Elena Méndez, 1:38.41

3. Esneida Pérez, 1:44.09

4. Tania Peña, 1:46.13

5. María Patricia González, 1:51.12

Mayores B varones:

1. Javier Martínez. 1:18.09

2. Luis Antonio Franco, 1:21.18

3. Frank Díaz, 1:21.58

4. Chester Moronta, 1:23.08

5. Jeremías Morales, 1:25.28

Mayores B Damas:

1. Felisa Rodallega, 1:35.20

2. Elvira Forero, 1:52.09

3. Yamile Romeros, 1:56.05

4. Nancy Muñoz, 1:59.13

5. Linda Moyano, 2:07.10

10K Abierta varones:

1. Andrés Ruiz, 31:22

2. Eduan González, 31:46

3. Francisco Albarracín, 32:15

4. José Varela, 32:44

5. Yefferson Arias, 32:58

10K Abierta damas

1. Maribel Hernández, 40:22

2. Karla Andrade, 42:30

3. Saddy Carrero, 43:06

4. Liliana Parra, 44:22

5. Jessica Yánez, 44:53



Con información de la oficina de prensa