Sandra Arenas, oro 12 de Colombia en los Juegos Panamericanos

Era una de las favoritas, pero había 20 kilómetros por delante, un clima, frío, el piso mojado y la lluvia. Sandra Lorena Arenas superó esas adversidades, logró un oro que la delegación colombiana estaba esperando, tras su victoria en la marcha, la primera carrera de este domingo en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

Arenas, que venía de obtener el oro en esa misma competencia de los Juegos Bolivarianos del 2017, supo correr con inteligencia. Conformó un sólido grupo, ayudó a mermar a sus contrincantes y al final remató a las que la acompañaban en el lote principal, para darle al país el oro 12 en estas justas y el primero en la historia de la marcha colombiana.



Arenas sabía que tenía que apretar el paso. No podía dejar de lado la marca. Y en el primer giro ya el lote de punta lo conformaban siete marchistas, que no esperaron más tiempo para marcar la pauta.



El frío, la lluvia y el piso mojado hicieron su trabajo. Arenas tenía el objetivo de seguirles el paso, de no perderlo para tratar de sacar ventaja más adelante.



Cuando la carrera entró en el sexto kilómetro, quedaron en punta: Arenas, la brasileña Erica Rocha y la peruana Gabriela García, quienes dominaron la competencia de ahí en adelante. Eran las tres favoritas y respondieron.



El ahorro de energía, el ‘guardar’ fuerzas para el remate era el ideal. Marcar un paso fuerte y aguantar fue lo idea, pero la peruana sucumbió, se quedó y delante la colombiana y la brasileña se fueron solas.



En el kilómetro 15, Sandra Arenas soltó a la brasileña y se fue en solitaria. De ahí en adelante la idea de manejar el primer puesto fue lo ideal y consiguió un oro importante para ella y para la delegación nacional, que llegó a 12 metales dorados en las justas.

Su paso fue certero, fuerte, sólido, lo hizo con absoluta confianza. Puso en práctica la experiencia que tiene y en este ciclo olímpico se ha consolidado.



Sandra Lorena Arenas es una de las atletas destacadas del país en este ciclo olímpico que terminará en Tokio 2020, precisamente, fue ella la que abrió el camino, pues fue la primera atleta nacional en conseguir su casilla.



Este triunfo es importante para Arenas porque en ocho semanas estará en el Mundial de Catar. Hace cuatro años, en Londres, Arenas terminó de quinta y este oro en los Panamericanos le da la posibilidad de ir por más, de terminar más adelante, en el medallero y, por qué no, con el oro en su cuello.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

@lisandroabel