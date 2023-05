Si hay una prueba que se robe la atención en el atletismo mundial es la de los 100 metros planos, y en el Campeonato Suramericano Sub-20, que se lleva a cabo en la pista del estadio El Salitre de Bogotá, la prueba reina se convirtió en una de las más rápidas del mundo en lo que va de la temporada.

No importó que se tratara de un certamen para juveniles, porque el brasileño Renan Correa y el colombiano Ronald Longa brindaron un espectáculo nunca visto antes en la pista capitalina.

Tres marcas nacionales en una

Renán se quedó con la medalla de oro, al parar el cronómetro en 10.01 (vv 1.9), que lo convierte en el segundo hombre más rápido de la historia en Suramérica, lo mete en el top-10 del mundo en categoría mayores y su registro es el quinto de la historia para la categoría sub-20, y por supuesto, récord suramericano para los juveniles.



Longa, por su parte, se quedó con la medalla de plata, pero se convierte en el más rápido de la historia en Colombia. Rompió el récord nacional sub-20, que estaba en su poder de él mismo (10.23); el récord sub-23 (10.18), que tenía Jhonny Rentería, y el de mayores (10.11), de Diego Palomeque.



Al final, un abrazo entre los dos corredores resumió el espectáculo que brindaron y que dejó un punto muy alto en el inicio del certamen, que irá hasta el próximo domingo.



“Esto es una emoción muy grande, no me la creo todavía y tengo ganas es de llorar. Hemos entrenado muy duro y tuve una lesión desde el campeonato en Ibagué. Y me tocó correr con Renan, ‘la bestia’, me ganó, pero la próxima ganaré yo”, dijo emocionado el atleta colombiano.



Pero la emoción de la jornada no paró ahí, pues en la prueba de las damas, la local Melany Bolaños se quedó con la medalla de oro, al parar el reloj en 11 segundos y 53 centésimas, para consolidarse como la velocista de mayor proyección en Colombia.

Venció en la final a las brasileñas Suellen Vitoria Silva y Tainara Mees, quienes ocuparon los otros dos lugares del podio.

Resultados Suramericano Sub20 de Atletismo



🔥 100 metros planos damas



🥇Melany Joibel Bolaño, (COL), 11.53

🥈Suellen Vitoria Silva, (BRA), 11.62

🥉Ainara Mees, (BRA), 11.70 — RunningColombia (@Running_Col) May 19, 2023



“Primeramente gracias a Dios, a mi entrenador y a mis padres porque soy campeona suramericana de la categoría sub-20. Sueño con subirme a un podio mundial en los 100 metros”, anhela Melany, quien ya fue medallista mundial con el equipo de relevo 4x100 de Cali 2022.



La primera jornada también dejó dos medallas de oro más para los locales, por intermedio de Pero Marín, en los 1.500 metros, y de Catalina Rodríguez, en lanzamiento de martillo.



En el tablero general de medallas, Colombia suma 3 oros, 2 plata, por delante de Brasil, que tiene hasta el momento 2 oros, 2 platas y 5 bronces. El tercer lugar en esa lista es para Venezuela, con 1 oro y un bronce.



En la jornada de la tarde se disputarán 12 finales más, a partir de las 2:50 p.m. hora en la que comenzará los 10.000 marcha de los varones.

