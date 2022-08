WIN SPORTS

4 p.m.: Primera B, Cúcuta vs. Chicó

WIN SPORTS +

7:30 p.m.: fútbol colombiano, América vs. Aguilas doradas



ESPN

7:30 p.m.: Copa Libertadores, Flamengo vs. Corinthians



DIRECTV

Canal 610 o 619

5:15 p.m.: Copa Suramericana, Atlético GO vs. Nacional

7:30 p.m.: Independiente vs. Táchira



TYC

2.10 p.m.: fútbol de Argentina, Gimnasia vs. Patronato



ESPN 3

11 a.m.: jornada del ATP de Montreal

6 p.m.: Grandes Ligas vs. Medias Rojas vs. Bravos



MARCA CLARO

7 a.m.: etapa del Tour de L’Ain



Deportes