Este domingo, 12 de febrero, fue el tan esperado Super Bowl LVII, la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano -NFL, por sus siglas en inglés-, partido en el que se enfrentaron Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles.



Rihanna fue la artista encargada de espectáculo de medio tiempo, lo que marcó su regreso a los escenarios después de varios años de ausencia. De hecho, su último álbum ‘ANTI’ fue publicado en 2016 y escasos sencillos vieron la luz después.

Pero lo que más llamó la atención de los fanáticos fue que en constantes ocasiones la cantante se acarició el estómago, lo que fue interpretado en redes sociales como una señal de que estaría embarazada de nuevo. Al finalizar el show, sus representantes le confirmaron a ‘The Hollywood Reporter’ que está esperando un segundo bebé.



Recordemos que en mayo de 2022 le dio la bienvenida a su primer hijo junto al rapero A$AP Rocky.



(Lea también: Super Bowl LVII: siga aquí detalles del partido y del show de Rihanna).

Así fue su presentación

Vestida de rojo y con ‘B*tch better have my money’, la artista encendió el escenario.

Luego sonó ‘Where have you been’, canción en la que el DJ Calvin Harris tiene créditos en la composición y que fue estrenada en 2012. En ‘Only Girl’ la cantante voló por los cielos, pues fueron dispuestas varias plataformas que estaban en constante movimiento.



Los fuegos artificiales estallaron con ‘We found love’, en la que el baile fue protagonista, y sonó también un remix de ‘S&M’. Y, como era de esperarse, pues Rihanna se ha convertido en multimillonaria gracias a Fenty Beauty, se tomó un momento para retocarse el maquillaje.

the way Rihanna decided to fix her makeup mid-Super Bowl performance? iconic pic.twitter.com/hqB6zJYhDS — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 13, 2023

‘Rude Boy’ y ‘Work’ fueron las siguientes canciones y, aunque muchos lo esperaban, Drake no salió al escenario. Por el contrario, Rihanna brilló sola sobre el escenario; eso sí, con el apoyo de sus bailarines.



‘Wild Thoughts’, canción que lanzó en 2017 con DJ Khaled, también tuvo lugar.



En ‘Pour it up’, uno de los temas de ‘Unapologetic’, Rihanna mostró por qué es una de las reinas del twerk.



Después, fue el momento de las colaboraciones porque sonaron casi al tiempo ‘All Of The Lights’, con Kanye West y Kid Cudi, y ‘Run this Town’, que canta junto a Jay-Z (quien, por cierto, estuvo viendo el espectáculo desde el público junto a Blue Ivy, su hija).



Y casi a las 8:40, tras 13 minutos de show (tal y como lo prometió la cantante en la conferencia de prensa de Apple Music), ‘Umbrella’ y ‘Diamonds’ sonaron, marcando el cierre de una presentación icónica de la artista, que será recordada por siempre como uno de los mejores regresos a los escenarios.

Aquí puede revivir la presentación completa:

