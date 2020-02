Villegas va adelante, pero lo siguen de cerca en Bogotá

Camilo Villegas continuó al frente del Country Club de Bogotá Championship, torneo del Korn Ferry Tour del PGA Tour, jugada la segunda vuelta. Ahora es colíder con el estadounidense John VanDerlaan.

Así, Villegas sigue en la búsqueda de su primer título en este Tour, que él jugó en el 2005, cuando era el Nationwide, para saltar al PGA Tour por haber conseguido el puesto 13, después de nueve top 10 sin victoria.



Su vuelta de este viernes, si bien buena, no fue espectacular como la lograda en la cancha Fundadores. Se esperaba que por ser Pacos un campo corto y sin muchas dificultades, Villegas lo rompiera, pero no pasó porque es golf y cualquier campo y hasta un solo hoyo pude estropear una victoria.



“Pacos la conozco un poco, la grande (Fundadores) la conozco más. Este campo (Pacos)es más bien tricky (enredado, ‘mañoso’, misterioso). Es para jugar inteligente, saber arriesgar cuando se puede arriesgar, saber jugar conservador cuando se tiene que jugar conservador. He arrancado con pie derecho y espero tener chance de ganar el torneo el domingo (mañana) en la tarde”, declaró Villegas.



Se fue muy temprano con un bogey en el par tres del hoyo 2, lo cual borró con un buen birdie en el 3, continuando con pares hasta el 6 para empezar una excelente seguidilla de birdies del 7 al 9 y pasar con 32 la media vuelta. Luego jugó los segundos nueve con cuidado, sin arriesgar mucho, pero con solidez: 7 pares y dos birdies (12 y 15), para 33 y un total de 65, completando 129 para los dos días y seguir al frente de la prueba, pero con una jauría detrás en la que del primero al 27 solo hay 5 golpes de diferencia, y eso, para 2 días y con presión, es bastante poco.



Del resto del escuadrón colombiano solo sobrevivieron Nicolás Echavarría, que anduvo bien en Fundadores con menos 3 para completar lo necesario y pasar el corte con 4 menos, y David Vanegas, que no aprovechó el día de ayer en Pacos y solo pudo terminar en pares y con la vuelta de la cancha grande quedó en el límite del corte (4 bajo par).



Rozo, Gómez, Rivas y el aficionado Cabrera se quedaron por fuera.

Villegas busca dejar su huella en la ‘cuna del golf colombiano’, el Country Club, dando espectáculo: tiene magia, sabor y esencia.



GERMÁN CALLE

Para EL TIEMPO