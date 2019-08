Oros de Pajón, Causil y fútbol femenino, pero la caja aún no cuadra 

Era un día para ganar oros, y se ganaron, pero la cuenta todavía está por debajo de la meta. Este viernes, Colombia tenía una opción de acercarse a los 27 oros de Toronto (Canadá), para estar más cerca de los 28, con lo que se superaría lo que se hizo en el 2015, pero no fue así.

La delegación nacional en estos Juegos Panamericanos de Lima (Perú) tiene 21 medallas doradas, con las obtenido por Pedro Causil en los 300 metros contrarreloj del patinaje de carreras, Mariana Pajón en el BMX y la Selección femenina de fútbol.



Causil consiguió su cuarto oro en la historia de las justas, y si este sábado gana los 500 metros sería el deportista colombiano más laureado en la historia, superando a Miguel Ángel Rodríguez del squash. “Será un honor ganar el quinto oro porque se superaría a un gran deportista como Miguel. Ganar cuatro oros en los Juegos Panamericanos no es fácil”, dijo Causil.

Y agregó: “Sabía de mis opciones. No puedo decir que me desconcentré por el tema de la lluvia antes de mi carrera; me tocó calentar y parar un poco, pero si me pongo en eso, pues seguro pierdo”.



El patinador sanandresano ganó con tiempo de 24,701 segundos, dejando con la plata al venezolano Jhoan Guzmán, con 24,720 s, mientras que el bronce se lo llevó el mexicano Jorge Martínez, con guarismo de 24,777 segundos.



Antes, su compatriota Geiny Pájaro dejó ir el oro en la misma competencia y alcanzó la plata.



Pajón cumplió con su oro en el BMX. Dominó a su antojo la serie de clasificación y la semifinal, y en la final ganó sobrada.



“No puedo creer lo que pasa. Después de todo un año, de lo que ha pasado, esto es de locos. Dominé todo. El mundial me dejó buenas sensaciones. Vine con puntos en el codo, tengo esguinces en el tobillo, me sentí fuerte nuevamente. Tengo microfracturas; no sabía si iba a correr, pues la clavícula también molesta”, dijo Pajón.



“La primera fue en el 2011 y tuve que esperar para ganar otra. Estoy progresando, fueron días muy complejos”, añadió la colombiana, quien dejó a la brasileña Paola Reis con la plata y a la venezolana Stefany Hernández con el bronce.



En hombres, los accidentes impidieron un mejor resultado. Diego Arboleda se cayó en la semifinal y Carlos Ramírez, en la final, ambos sin consecuencias de gravedad.



La Selección de Fútbol femenina sorprendió a Argentina y en un reñido partido se impuso por penaltis, tras un 1-1 en 120 minutos. Fue la medalla 21 de la delegación.



Jackeline Rentería se reportó con una plata en los 62 kilos de la lucha, después de haber tenido una hija hace cinco meses.



LISANDRO RENGIFO

ENVIADO ESPECIAL EL TIEMPO

@LisandroAbel