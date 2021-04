Victoria de Cimarrones en el inicio del baloncesto colombiano 

Este martes comienza la Liga de Baloncesto 2021-1. El torneo que se vuelve a hacer como el año pasado en la burbuja sanitaria de Cali, en el Coliseo Evangelista Mora.

(Le puede interesar: Arranca la liga de baloncesto: esto es lo que debe saber del torneo)



En la primera jornada, se disputó un solo partido, con victoria para Cimarrones 67-88 frente a Hurricanes.



El mejor jugador del partido fue Jeison Yan Colome, de Cimarrones, con 24 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias.



El partido entre Cafeteros vs. Titanes fue aplazado. Este miércoles sigue la fecha con los partidos Búcaros vs. Sabios, a las 10 a. m., y Team Cali vs. Tigrillos, a las 2 p. m. Ambos partidos con TV de Win Sports.



