Respuesta del DT, Rafael Iznaga, a denuncia del boxeador Yuberjen Martínez

Hace poco, el boxeador colombiano Yuberjen Martínez indicó que el Ministerio del Deporte le había suspendido por ocho meses el apoyo económico y dijo que eso le implicó problemas con el técnico del seleccionado, Rafael Iznaga.

“Tuve varios problemas con la parte técnica y con el Ministerio del Deporte, porque me suspendieron el apoyo económico durante ocho meses, sin tener culpa. Fue porque sí”, dijo Martínez en el VBar de Caracol Radio.

Aclaración

“Ahora tenemos el derecho de ser profesionales y a la vez pelear amateur. El profe Rafael Iznaga se llenó de envidia y rabia. Mandó una carta al Ministerio diciendo que yo no pertenecía al boxeo amateur, aun sabiendo que yo había hablado con él y le decía que estaba listo para representar a Colombia. En ningún momento me negué a una competencia del ciclo olímpico. Tuvimos nuestras diferencias y decidieron sacarme del programa, a pesar de ser el que más logros le ha dado a Colombia en resultados. Si eso me lo hacen a mí, imagínese a los que recién están empezando”, comentó el pugilista.

Yuberjen Martínez de Colombia celebra. Foto:EFE Compartir

Este domingo, Iznaga emitió un comunicado en el que explica lo que realmente pasó con ese tema.

“Al no asistir Yuberjen Martínez a los Juegos Sudamericanos de Asunción en octubre de 2022, pedí al Ministerio del Deporte suspender al boxeador del programa de Deportista Apoyado solo por un (1) mes ya que priorizó su combate profesional y no entrenó en la concentración para Juegos Suramericanos. Sin embargo, por decisión personal de la propia ministra de aquel entonces, María Isabel Urrutia, se determinó excluir del programa del todo a pesar de nuestra insistencia que no debía ser así y su reintegración al programa apenas se logró con motivo de la medalla de oro obtenida por Yuber en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023”, dijo Iznaga.

Y agregó: “Su hipótesis sobre "envidia y rabia" de mi parte carece de veracidad. Ni envidia ni rabia con él ni con nadie porque se vayan al profesionalismo, en el caso específico de Yuberjen Martínez le dije que podía entrenar con la Selección y combatir por segunda vez como profesional en Barranquilla en septiembre de 2022. Pero prefirió irse a Barranquilla y entrenar allá para el combate profesional. En mi experiencia como entrenador puedo decir que el entrenamiento para combates profesionales le disminuye la frecuencia de golpeo al boxeador por lo que Yuberjen no estaría apto para enfrentar unos Juegos Suramericanos"..

Inzaga aclara que en la Selección Colombia de boxeo prevalece la disciplina e insistió en que no hay preferencias por nadie.

“En este sentido que quede claro: en Selección Colombia de Boxeo la disciplina prevalece y no hay preferencia por nadie. Es para todos. Si Yuberjen está en la Selección actualmente y con apoyo es por insistencia de mi parte y del presidente de la Federación, Lic. Alberto Torres Martínez, porque él había renunciado a la misma. Nosotros nos reunimos en varias ocasiones con el director de Posicionamiento William Nieto y su equipo de trabajo para reintegrar a Yuberjen al programa Altius, cosa que también hicimos con Pablo Villar y su equipo de trabajo del Comité Olímpico Colombiano. Entonces esto hecha por tierra cualquier hipótesis de "envidia y rabia"’, contó el DT.

Iznaga aclaró que a Ingrit Valencia nunca se le retiró el apoyo, tal y como dijo Martínez, y que más bien ella renunció a la Selección y “por insistencia nuestra (el presidente y mi persona) regresó y, gracias a Dios, logró cupo a los Juegos Olímpico de París 2024”.

“Yuber dio esas declaraciones en un mal momento. Siempre ha sido tratado con respeto y dedicación, tanto que ahora es el hombre de confianza en su categoría, 51 Kgs, para alcanzar el cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024 porque sabemos que es carta para entregarnos otra medalla olímpica como ya lo hizo en Río de Janeiro 2016”, sentenció Iznaga.

