Entre lágrimas, Colombia se lamenta por no ir a los Olímpicos

Ninguna de las 14 integrantes del seleccionado colombiano de voleibol femenino, que perdió el cupo a los Olímpicos de Tokio en el voleibol femenino, tras caer 3-1 con Argentina, dejó de llorar luego de haber terminado el partido.

Hasta el técnico, Antonio Rizola, dio muestras de tristeza y con lágrimas afrontó la realidad.



“Parezco un niño. Lloro porque las jugadoras merecían el cupo, debido al trabajo que han hecho en los últimos años”, dijo Rizola con la voz entrecortada.



Mientras él afrontaba con los ojos encharcados a la prensa, en el banco colombiano Amanda Coneo, Camila Gómez, Margarita Martinez y las demás seguían llorando y lamentando el desenlace del juego.



“Hicimos todo lo posible, pero se nos fue el Partido. El primer set fue muy bueno, el segundo parejo, pero el tercero lo jugamos mal”, aseguró Rizola.



Coneo vivió un momento de angustia, cuando un pelotazo se estrelló en su cara, golpe que la noqueó por varios minutos.



“Nosotras sufrimos. No pudimos conseguir el objetivo y lloramos porque nos da rabia no haberlo hecho, no responderle a una afición que nos acompañó”, señaló Coneo.



Y agregó: “El golpe fue duro. Me dijeron que no siguiera, pero yo insistí. No quería irme del Partido así”.



María Alejandra Marin número de escapó de la tristeza. La capitana de Colombia, una de las más alegres del grupo, mostró entereza y no dejó de lado la tristeza.



“No hay que lamentarse. El momento no es fácil porque queríamos clasificar. Estamos destruidas y tristes, pero nos vamos a levantar”, señaló Marín.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO