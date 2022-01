Una nueva y delicada denuncia penal se ha conocido en el deporte colombiano. Esta vez los hechos ocurrieron en el departamento de Santander, en los que cuatro deportistas señalan al entrenador de atletismo Giovanny Vega Blanco y a Betty Rojas Sanguino de acoso sexual, actos sexuales en persona en incapacidad de resistir y otros.

La denuncia, a la que tuvo acceso EL TIEMPO, fue presentado por el abogado, Leonardo Zher Sandoval, quien es el apoderado de los deportistas, tras el poder otorgado por César Augusto castellanos Gómez, secretario jurídico de Bucaramanga, designado por el Alcalde de Bucaramanga, mediante Decreto No. 0031 del 21 de julio de 2020.



Respaldo a las denuncias



Ramiro Varela, presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, habló con EL TIEMPO y advirtió que apoyaba las decisiones de las instituciones judiciales sobre el caso.



“Respaldamos al presidente de la liga en la denuncia. Eso también está en la comisión disciplinaria de la federación, es independiente, y está compuesta por juristas serios”, dijo Varela.



Y agregó: “Respaldamos la investigación de la fiscalía, del Ministerio del Deporte y confiamos en que el debido proceso señalará responsabilidades y respaldaremos las sentencias que salgan”.



Varela indicó que conoce al técnico en mención, que ha trabajado por el atletismo de la región.

A la espera de los resultados de la investigación



“Es un técnico conocido. Es un gran trabajador del atletismo, que hace parte de la historia del atletismo de Santander. Departamento que ha venido en un decaimiento a través de los años”, señaló.



Sin embargo, el Presidente precisó que él no ha llamado el técnico y que él tampoco se ha comunicado para hablar del tema.



“Me sorprendió, porque, no he hablado con él, pero sí, tenía un pensamiento distinto de él, es de no creer, pero esperamos que la verdad salga a la luz pública”, agregó.



