Ramírez sigue en el Top 10 del Latin America Amateur Championship

Iván Camilo Ramírez llega a la última jornada del Latin America Amateur Championship a seis golpes del primer lugar, que da un cupo para el Masters, y a cinco del segundo, que, al igual que el ganador, obtiene la posibilidad de acceder a las fases finales de clasificación para otros dos Majors, el US Open y el Abierto Británico. Las opciones de título ya son muy complicadas.

Ramírez -el mejor de los seis colombianos en el torneo, que se juega en Casa de Campo (República Dominicana)-, por primera vez en el fin de semana, no pudo bajar del par. Se anotó 72 golpes, par de cancha, tras un comienzo irregular: hizo birdie en el hoyo 5, doble bogey en el 6 y bogey en el hoyo. Logró nivelar en la segunda mitad del recorrido, con birdies en el 10 y en el 14. Ahora acumula 214 impactos (-2).



La jornada fue mala para los otros dos colombianos que se mantienen en competencia. Carlos Ardila entregó una tarjeta de 76 impactos (+4) y quedó con un acumulado de 223 (+7), mientras Juan Camilo Vesga tuvo una vuelta para el olvido, con cinco bogeys, dos doble bogeys, un triple bogey y apenas un birdie. Los 83 impactos del sábado lo mandaron a la parte baja de la tabla.



Por su parte, el mexicano Álvaro Ortiz vuelve a llegar a la última jornada con posibilidades reales de ganar. Tercero en 2015 y subcampeón en 2017 y 2018, Ortiz hizo 70 golpes este sábado para quedar con 208 impactos, ocho bajo par, y sacar uno de ventaja al peruano Luis Fernando Barco y al chileno Agustín Errázuriz. Y ese golpe de ventaja lo sacó con un birdie en el hoyo 18.



"¿Qué espero para mañana (domingo)? Poder levantar el trofeo... Creo que los par 5 y los par 3 van a ser la clave para el último día", declaró Ortiz. "Trato de no pensar en lo que pasó en los años anteriores. Leeré un libro, hablaré con mis padres, y luego me concentraré en lo que viene", añadió.

Álvaro Ortiz, golfista mexicano Foto: Enrique Berardi / LAAC

Errázuriz, a punta de regularidad, se metió en la pelea por el título. Cabe recordar que tres de las cuatro ediciones de este torneo las ganaron jugadores chilenos: Matías Domínguez en 2015, Toto Gana en 2017 y Joaquín Niemann en 2018. Ahora, Errázuriz quiere mantener ese dominio.

Estoy a un golpe, en esta cancha no es nada. Prefiero ir un palo atrás del puntero y atacar FACEBOOK

TWITTER

“Creo que estoy en una posición inmejorable, en la que quería estar después de tres días. Estoy a un golpe, en esta cancha no es nada. Prefiero ir un palo atrás del puntero y atacar”, dijo Errázuriz, de 19 años y estudiante de la Universidad de Lynn. “Con Toto, Joaco, hemos practicado mucho juntos, así que eso es lo que nos ha llevado a estar acá en este torneo más grande”, agregó.



La pelea por el título está muy apretada. A dos golpes de Ortiz y a uno de Barco y Errázuriz está el costarricense Luis Gagne, número 37 de la clasificación mundial. Gagne busca ser el segundo jugador de su país en ganar el LAAC, después de que Paul Chaplet se impusiera en 2016 en esta misma cancha de Casa de Campo. Y a tres están dos brasileños, Herik Machado (autor de la mejor ronda del día, 65 impactos, con águilas en los hoyos 17 y 18) y Fred Biondi.



“No pienso en un score específico. Simplemente, hay que tener paciencia para ver que el objetivo sea posible”, declaró Gagne, de 21 años.

Posiciones

1. Álvaro Ortiz (México) 208 (-8)



2. Luis Fernando Barco (Perú) 209 (-7)



2. Agustín Errázuriz (Chile) 209 (-7)



4. Luis Gagne (Costa Rica) 210 (-6)



5. Herik Machado (Brasil) 211 (-5)



5. Fred Biondi (Brasil) 211 (-5)



7. Jorge Villar (México) 212 (-4)



7. Jorge García (Venezuela) 212 (-4)



9. Aaron Terrazas (México) 213 (-3)



10. Iván Camilo Ramírez (Colombia) 214 (-2)







José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

Invitado por el LAAC