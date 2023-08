a MOTO 1000 GP Confirmou a Morte dos dois pilotos do terrível Acidente ocorrido no inicio da tarde de hoje no autódromo de Cascavel no Paraná



Érico Veríssimo da Rocha, de 38 anos, e André Veríssimo Cardoso, de 42 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital pic.twitter.com/HOcw3yPt2k