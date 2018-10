Esta es la historia del luchador ruso que derrotó a Conor McGregor

Este sábado el ruso Khabib Nurmagomedov venció en el cuarto asalto por sumisión al irlandés Conor McGregor, conservando así su título de los pesos ligeros de la UFC (Ultimate Fighting Championship). El encuentro se llevó a cabo en el T-Mobile Arena, en Las Vegas, y al final se requirió de la intervención de la policía debido a altercados entre los combatientes y el público.



Nurmagomedov, de 30 años, mantuvo su invicto (27-0-0, 11 de ellas en la UFC) luego de mostrarse muy superior a McGregor desde el principio, presionándolo en todo momento, superándolo desde el suelo y acabando con él en el cuarto round con un 'mataleón', una sumisión común en las artes marciales mixtas (MMA).

Aunque el encuentro se vio empañado por la polémica, el ruso fue declarado ganador y logró retener el título, el cual, ha dicho, es producto de una vida dedicada a las artes marciales mixtas.

Nurmagomedov nació el 20 de septiembre de 1988 en Majachkalá, capital de la República Daguestán, al sur de la Rusia europea. Nacido en una familia descendiente de la etnia avar, el actual profesional en artes marciales mixtas creció en un entorno de lucha libre. Su padre, Abdulmanap Nurmagomedov, exmilitar de la Unión Soviética, improvisaba un gimnasio en la planta baja de su casa para entrenar a un grupo de jóvenes del pueblo en quienes intuía potencial para unirse al equipo nacional de lucha libre.



Esta iniciativa de su padre tenía un sentido social: presentar a los jóvenes de esa población rusa una opción distintas al terrorismo y el fundamentalismo radical. Y es que Daguestán ha sido por décadas una de las repúblicas más conflictivas de Rusia. Cifras oficiales, por ejemplo, señalan que tan solo en 2016 se registraron 966 casos de incidentes relacionados con el terrorismo.



Khabib creció en medio de las sesiones de entrenamiento de alto rendimiento que dirigía su padre. Con el tiempo, fue participando en estas y así empezó a perfilarse como una promesa de la lucha libre en Rusia



Su carta de presentación se remite a 1997, cuando Khabib cumplió 9 años y su padre le preparó un regalo especial. El actual líder de los pesos ligeros de la UFC recibió de parte de su padre un cachorro de oso de carne y hueso. Abdulmanap encendió una cámara y, de inmediato, ordenó a su hijo luchar contra el animal, que era mucho más grande y pesado.

Cuando tenía 9 años, Khabib se enfrentó a un oso cachorro. Foto: Captura de video

Khabib, atendiendo a la disciplina impuesta por su padre, obedeció. El pequeño se lanzó contra el oso y mostró sus habilidades para el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Su padre, orgulloso, ha contado en distintas entrevistas que ese duelo mejoró sus agarres y derribos. "Un niño siempre quiere demostrarle a su padre de lo que es capaz. Lo que vi ese día fue una prueba de carácter, no un buen ejercicio", explicó su padre en 2015 durante una entrevista con el sitio ruso 'To Fight'.



En adelante, se empezó a forjar la que ha sido una carrera exitosa. Con 12 años, Khabib empezó a entrenar lucha libre de manera profesional. Tres años después, su padre lo introdujo en la disciplina del judo y a los 17 en el sambo, que toma como base la lucha libre y es considerado deporte nacional en Rusia.



Su debut profesional en las artes marciales mixtas (MMA) fue el 13 de septiembre de 2008 ante Vusal Bayramov, un luchador de Azerbaiyán. Su rival no pasó del primer round y con la llave de sumisión 'triángulo' el ruso consiguió su primera victoria. Fue el inicio de la gloria. En menos de un mes, Khabib consiguió otros cuatro triunfos. El 11 de octubre de ese mismo año, el luchador compitió en un torneo en Moscú, en donde se enfrentó tres veces esa noche. Para sorpresa de muchos, ninguno logró vencer al llamado 'Águila'.

La UFC, el mayor reto

El joven Khabib fue cosechando fama en los circuitos regionales de Rusia y Ucrania y firmó en 2011 un contrato por seis peleas en la categoría ligero de la UFC (Ultimate Fighting Championship), compañía liderada por Dana White. Este paso representó uno de los mayores retos de su carrera. La UFC es la principal empresa de artes marciales mixtas en el mundo y en sus filas alberga a gran parte de los mejores peleadores del ranking mundial.



Su debut en ese circuito se dio el 20 de enero de 2012 en un encuentro contra el iraní Kamal Shalorus, a quien derrotó en el tercer round por vía de sumisión. Un año más tarde, en mayo, el ruso hizo historia en la compañía estadounidense. Tras vencer a Abel Trujillo, el 'Aguila' ruso se convirtió en el primer peleador con más derribos en un combate, con 21 de 27 posibles.

Khabib Nurmagomedov se enfrentó este sábado al irlandés Conor McGregor, con quien tiene una rivalidad desde años. Foto: Stephen R. Sylvanie/ AFP

Su carrera, sin embargo, tuvo un alto en 2014, cuando sufrió dos lesiones considerables, una molestia en la rodilla y una fractura de costilla, y esto lo alejó del ring por dos años. Regresaría al ruedo en 2016, cuando venció al norteamericano Darrell Horcher y, desde entonces, la victoria parece decidida a no abandonarlo.



Este sábado el ruso logró mantener su récord invicto de 27 victorias en encuentros de artes marciales mixtas (11 de ellas en la UFC). 'El 'Aguila' parece imparable; derrotó al irlandés Conor McGregor, con quien tiene una rivalidad desde años, y obtuvo el título del peso ligero de la UFC. "Me consultaron para pelear con cinco rivales diferentes esta semana y yo les respondí: "Si quieren traigánme a King Kong y si él puede dar los 70 kilos de peso, hagámoslo", dijo el pasado viernes en la conferencia de prensa previa al evento.



ELTIEMPO.COM

Con información de AFP