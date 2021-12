Tres años después de que Braian Angola estuviera a punto de ser el primer colombiano en jugar en la NBA, Jaime Echenique recoge la bandera y va a lograrlo con los Washington Wizards.



Jaime, de 24 años y 2'11 metros de altura, comenzó su carrera en el Wichita State de Kansas, equipo del circuito universitario del baloncesto estadounidense, donde permaneció desde 2018 hasta 2020, año en el que partió a Europa para adquirir la experiencia necesaria para jugar en la NBA.



Allí jugó en la Liga Endesa con el Acunsa de San Sebastián, el paso último antes de empezar su aventura en la G-League de la NBA con el Capital City Go-Go, equipo filial de Washington donde terminó jugando todo el principio de la temporada 2021-2022 antes de ser reclutado y a donde puede volver después de los 10 días con los 'hechiceros'.



“El colombiano ha jugado en 14 partidos (13 como titular) con el Capital City Go-Go esta temporada, promediando 12.6 puntos y 9.2 rebotes por juego mientras dispara .554 desde el piso. Echenique ha sumado seis dobles-dobles y actualmente ocupa el tercer lugar en la NBA G League con 25 bloqueos en la temporada”, afirmó el equipo de la capital de los Estados Unidos en un comunicado.

Luchó en la G-League

Jaime Echenique. Foto: Tomada de Gipuzkoa

Echenique firmó un contrato ‘Exhibit 10’, lo que le permitió entrenarse con el equipo en la pretemporada con miras a ganarse un cupo en la plantilla de 15 jugadores del equipo para esta temporada. No lo logró.



“Estar acá con las figuras, adaptarse al sistema de juego y lo que el entrenador requiere es muy diferente. Se quiere adaptación para aprender a jugar, a leer a tus compañeros, cómo jugar con (Kyle) Kuzma, con Bradley Beal. Han sido muy buenos compañeros, me han ayudado cada vez que tengo preguntas”, dijo Echenique en su momento.



A Jaime no lo trasnocha ser el primer colombiano en la NBA, pues con la sonrisa y la fortaleza mental que lo caracterizan, piensa que primero está el hacer bien las cosas.



“He estado desde las 7 a. m. hasta las 2 p. m. entrenándome. Es estresante, pero juego con todos, busco sacarles una sonrisa y eso llevo a los entrenamientos, ayuda a los compañeros. Siempre trato de sacar lo mejor de cada situación daré lo mejor de mi siempre con una sonrisa en la cara. Lo más importante es hacer siempre las cosas con amor”, dijo.



