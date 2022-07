CARACOL TELEVISIÓN

7:15 P.M. Tour de Francia, etapa 9.

ESPN

7 A.M. Tour de Francia, etapa 9.

2 P.M. Brasileirao, Corinthians vs. Flamengo.

6:30 P.M. Fútbol de Argentina, River Plate vs. Godoy Cruz.



STAR+

8 A.M. Fórmula 1, GP de Austria.

2 P.M. WNBA, Juego de las estrellas.

4 P.M. Brasileirao, Atlético Mineiro vs. Sao Paulo.



ESPN2

8 A.M. Wimbledon, final masculina.

2 P.M. Uefa Euro 2022 Femenino, Francia vs. Italia.

6:30 P.M. NBA Summer League, San Antonio Spurs vs. Golden State Warriors.



ESPN Extra

8:30 A.M. Golf, Genesis Scottish Open, última vuelta.



ESPN3

11 A.M. UEFA Euro 2022 Femenino, Bélgica vs. Islandia.

6 P.M. MLB, Boston Red Sox vs. NY Yankees.



WIN SPORTS+

​2 P.M. Liga BetPlay, La Equidad vs. Santa Fe.

6:10 P.M. Atlético Nacional vs. Cortuluá.

8:15 P.M. Deportes Tolima vs. Medellín.



CLARO SPORTS

​3 P.M. Copa de Naciones de Ciclismo.

Más noticias

DEPORTES