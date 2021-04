Programación deportiva para el viernes 9 de abril

DIRECTV

Canal 610 o 619

11 a.m.: sorteo de la Copa Suramericana y Copa Libertadores

2 p.m.: fútbol de España, Huesca vs. Elche

5:15 p.m.: Copa Libertadores, Independiente vs. Gremio

WIN SPORTS Y WIN SPORTS+

10 a.m.: jornada de la Copa Colsanitas

3:30 p.m.: Primera B, Huila vs. Cartagena

3:30 p.m.: Valledupar vs. Unión Magdalena



ESPN 3

9 a.m. jornada del Masters de Augusta

2 p.m.: fútbol de Francia, Metz vs. Lille

7 p.m.: NBA, Filadelfia vs. Nueva Orleans



CANAL RCN

10 a.m.: etapa de la Vuelta de la Juventud



SEÑAL COLOMBIA

8:30 p.m.: etapa del País Vasco



NBA

Canal 675

6 p.m.: Indiana vs. Orlando

9 p.m.: Charlotte vs. Milwaukee



Canal 676

8:30 p.m.: San Antonio vs. Denver



Deportes