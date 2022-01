ESPN 2

2:30 p.m.: fútbol de Alemania, Bayern Múnich vs. Borussia Monchengladbach

ESPN 3

3 p.m.: fútbol de Inglaterra, Swindon vs. Manchester City



ESPN 3

7:30 p.m.: NBA, Nets de Nueva York vs. Milwaukee

10 p.m.: Lakers de Los Ángeles vs. Atlanta



DIRECTV

Canal 610 o 619

8 p.m.: fútbol de México, Juárez vs. Necaxa



STAR +

3 p.m.: fútbol de Francia, Girondins vs. Marsella

9 p.m.: ATP Cup



NBA

Canal 675

7 p.m.: San Antonio vs. Filadelfia

10 p.m.: Cleveland vs. Portland



Canal 676

6 p.m.: Washington vs. Chicago



Deportes